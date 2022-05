Κίεβο: Η ρωσική εισβολή εισέρχεται στην «τρίτη φάση» της «με παρατεταμένες μάχες»

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εισέρχεται στην «τρίτη φάση» της, η οποία θα χαρακτηρίζεται από παρατεταμένες μάχες, εκτιμούν αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η «πρώτη φάση» της ρωσικής επίθεσης ήταν η απόπειρα κατάληψης της Ουκρανίας «μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Βίκτορ Αντρούσιφ, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Η «δεύτερη φάση» χαρακτηρίστηκε από τις προσπάθειες να περικυκλωθούν οι ουκρανικές δυνάμεις και να ηττηθούν σε διάφορες πολιορκημένες περιοχές, συμπλήρωσε.

Σε αυτήν τη νέα «τρίτη φάση» θα δούμε τα ρωσικά στρατεύματα να υπερασπίζονται τα εδάφη στα οποία έχουν αποκτήσει τον έλεγχο μέχρι στιγμής, υποστήριξε.

«Αυτό δείχνει ότι σχεδιάζουν έναν παρατεταμένο πόλεμο», δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών. Η Μόσχα φαίνεται πως θεωρεί ότι με έναν παρατεταμένο πόλεμο μπορεί να πιέσει τη Δύση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να εξαναγκάσει την Ουκρανία να υποχωρήσει, ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής οι μάχες έχουν αποδείξει ότι η εικόνα της Μόσχας για τον ρωσικό στρατό -τον «αήττητο, δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στον κόσμο», όπως τον παρουσιάζει- είναι «ψεύτικη», μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο UNIAN.

Ο Αρεστόβιτς είπε επίσης ότι αναμένει την επικείμενη κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας μέσα στο καλοκαίρι.



«Δύσκολες διαπραγματεύσεις»

Εν τω μεταξύ, όπως σημείωσε στο τελευταίο του διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος, «πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις» βρίσκονται σε εξέλιξη για το επόμενο στάδιο εκκενώσεων από τη Μαριούπολη και τη χαλυβουργία Αζοφστάλ.

«Προσπαθούμε να σώσουμε όλους τους ανθρώπους μας από τη Μαριούπολη και το Αζοφστάλ. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις για την επιχείρηση εκκένωσης - και τη διάσωση των σοβαρά τραυματισμένων» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τους βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις χάλυβα, όπου πολλοί από τους μαχη΄τες μας πιστεύεται πως έχουν τραυματιστεί. Άνθρωποι που απομακρύνθηκαν προσφάτως από εκεί περιγράφουν συνθήκες - κόλαση στο δίκτυο των υπόγειων καταφυγίων» πρόσθεσε.

Μάχες στο Ντονμπάς

Ιδιαίτερα σφοδρές μάχες μαίνονται στην περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, στην οποία η Μόσχα έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της χωρίς να σημειώνει σημαντική πρόοδο.

«Γίνονται σφοδρές μάχες στα σύνορα με την περιοχή του Ντονέτσκ, κοντά στην Ποπάσνα», σχολίασε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο Facebook ο Σεργκέι Γκαϊντάι, ο Ουκρανός περιφερειάρχης της Λουχάνσκ, γνωστοποιώντας πολλές απώλειες σε υλικό και σε προσωπικό στην ρωσική πλευρά.

The town of #Popasna, #Luhansk region after #Russian shelling. pic.twitter.com/orJRW1il2N