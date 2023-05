Κένυα: Τουλάχιστον 226 τα θύματα αίρεσης που νήστεψαν μέχρι θανάτου

Σε 226 ανέρχονται οι νεκροί της «σφαγής της Σακαχόλα» στην Κένυα, μετά τον εντοπισμό 15 ακόμη πτωμάτων.

Στην εν λόγω περιοχή, ο ηγέτης μιας χριστιανικής αίρεσης προέτρεπε τους πιστούς να νηστέψουν μέχρι θανάτου για «να συναντήσουν τον Ιησού».

Η αστυνομία πιστεύει ότι τα περισσότερα από τα πτώματα που βρέθηκαν κοντά στην παραλιακή πόλη Μαλίντι ανήκουν σε πιστούς της αίρεσης του Πολ Νθένγκε Μακένζι, ενός πρώην οδηγού ταξί που αυτοανακηρύχθηκε «πάστορας» και ίδρυσε τη Διεθνή Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης.

Σήμερα οι αρχές προχώρησαν στην εκταφή άλλων 14 θυμάτων, όπως είπε η έπαρχος Ρόντα Ονιάντσα. Ένας άνθρωπος βρέθηκε ζωντανός στο δάσος Σακαχόλα.

