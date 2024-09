Κέιτ Μίντλετον: Συμμετείχε στις συνεδρίες του αδελφού της για να τον βοηθήσει με την κατάθλιψη

Η οικογένεια Μίντλετον είναι πολύ δεμένη και βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της πριγκίπισσας της Ουαλίας από τις πρώτες μέρες που ανακοίνωσε πως δίνει μάχη με τον καρκίνο. Όμως, σύσσωμη η οικογένεια βοήθησε και τον 37χρονο Τζέιμς Μίντλετον να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, με την οποία διαγνώστηκε το 2017.

Ο μικρότερος αδελφός της μέλλουσας βασίλισσας Κέιτ Μίντλετον, παραχώρησε πρόσφατα μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Hello! με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Ella: The Dog Who Saved My Life» (Έλλα: Ο σκύλος που μου έσωσε τη ζωή), το οποίο κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Τζέιμς Μίντλετον διαγνώστηκε με κατάθλιψη το 2017 αλλά δεν το είπε στην οικογένειά του. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του, είχε τάσεις αυτοκτονίας και μια νύχτα ανέβηκε στη στέγη της κατοικίας του για να δώσει τέλος στη ζωή του. Όμως, η σκέψη πού θα αφήσει την Έλλα, τον πιστό του σκύλο αλλά και το βλέμμα τής Έλλα μέσα από τον φεγγίτη όταν εκείνος βάδιζε νευρικά πάνω στη στέγη, έβαλαν φρένο στις μαύρες σκέψεις του.

Στην συνέντευξή του ο Τζέιμς Μίντλετον αποκάλυψε πως μετά από εκείνη την νύχτα έδωσε την άδεια στον ψυχολόγο του να μιλήσει στους γονείς και στις δύο μεγαλύτερες αδελφές του για το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε. Ολόκληρη η οικογένεια Μίντλετον ήταν υποστηρικτική και συμφώνησε να παρακολουθήσει μαζί του συνεδρίες. Οι γονείς του, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, ανησυχούσαν και αναρωτήθηκαν τι έκαναν λάθος. Για τις δύο αδελφές του, την πριγκίπισσα της Ουαλίας και την Πίπα Μίντλετον η συμμετοχή στις συνεδρίες ήταν πιο εύκολη.

«Ήταν πιο εύκολο για τις αδελφές μου, επειδή αρχικά οι γονείς μου το είδαν σαν αμφισβήτηση για αυτούς - πού είχαν κάνει λάθος;», δήλωσε ο Τζέιμς Μίντλετον. Ο αδελφός της πριγκίπισσας της Ουαλίας ανέφερε πως οι δύο αδελφές του τον στήριξαν σε όλη την διάρκεια της μάχης που έδινε με την κατάθλιψη. «Μόλις άρχισα να κατανοώ λίγο τον εαυτό μου και άρχισαν και οι αδελφές μου να το καταλαβαίνουν αυτό (την κατάθλιψη) αυτές μπόρεσαν να μιλήσουν και στους γονείς μας. Τώρα είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε στο τραπέζι του δείπνου. Αυτό μας βοήθησε ως οικογένεια, όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά όλους μας - να είμαστε πιο ανοιχτοί», τόνισε ο αδελφός της μέλλουσας βασίλισσας.

Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011, η Κέιτ Μίντλετον έθεσε το θέμα της ψυχικής υγείας στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της ως εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Το 2016 ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Χάρι ίδρυσαν την καμπάνια «Heads Together» για την ψυχική υγεία. Με μια σειρά προγραμμάτων και σε συνεργασία με φιλανθρωπικές οργανώσεις η καμπάνια προωθεί τον διάλογο για την ψυχική υγεία ενώ παράλληλα έχει στόχο να εξαλείψει το στίγμα της ψυχικής νόσου.

Όταν τον περασμένο Μάρτιο η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε δημόσια πως διαγνώστηκε με καρκίνο ο αδελφός της, Τζέιμς, στάθηκε στο πλευρό της όπως και ολόκληρη η οικογένεια Μίντλετον. Αμέσως μετά την αποκάλυψη που έκανε η πριγκίπισσα της Ουαλίας για την μάχη με τον καρκίνο, ο Τζέιμς Μίντλετον ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από εκδρομή με την μεγαλύτερη αδελφή του στο βουνό και έγραψε στη λεζάντα: «Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ανέβει σε πολλά βουνά μαζί. Ως οικογένεια, θα ανέβουμε και αυτό (το βουνό) μαζί σου».

