Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πώς ανακοίνωσαν στα παιδιά τους τη διάγνωση του καρκίνου της

Η Κέιτ Μίντλεντον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, κράτησαν τα τρία τους παιδιά στο επίκεντρο της προσοχής τους, καθώς αντιμετώπιζαν τη διάγνωση του καρκίνου της.

Ο Ράσελ Μάιερς, δημοσιογράφος και ειδικός στα θέματα της βασιλικής οικογένειας, μοιράζεται λεπτομέρειες για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ κατά τη διάρκεια μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τους, τη διάγνωση καρκίνου της το 2024, στο νέο του βιβλίο «William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story».

Παρά το σοκ της είδησης, ειδικά μετά την ανακοίνωση καρκίνου του βασιλιά Κάρολου τον Φεβρουάριο του 2024, η κύρια προτεραιότητα τους ήταν τα τρία τους παιδιά.

Σύμφωνα με απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε στη «Mirror», ένας στενός συνεργάτης αποκάλυψε ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ «είπαν στα παιδιά με ηρεμία τι συμβαίνει και πόσο χρόνο θα χρειαστεί να μείνει μακριά, εξηγώντας ότι κατά τα άλλα όλα θα συνεχιστούν κανονικά και όταν επιστρέψει στο σπίτι, θα χρειαστεί λίγο χρόνο για ξεκούραση».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Κέιτ Μίντλετον επικοινωνούσε με τα παιδιά μέσω βιντεοκλήσεων, ακούγοντας για τις σχολικές τους δραστηριότητες και ρωτώντας αν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε μαγειρέψει για αυτά όσο εκείνη έλειπε. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέλαβε τις σχολικές μεταφορές και δραστηριότητες των παιδιών, ενώ οι γονείς και τα αδέρφια της Κέιτ τα επισκέπτονταν τακτικά. «Και οι δύο ήταν πολύ συνειδητοποιημένοι στο να προστατεύσουν τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ένας φίλος για την Κέιτ και τον Ουίλιαμ.

«Η εκτίμηση της για τον τρόπο με τον οποίο ο Ουίλιαμ ανέλαβε όλα αυτά, κρατώντας τα παιδιά απασχολημένα και ψυχαγωγούμενα, παραμένοντας ήρεμος ακόμη και όταν είχε το βάρος όλου του κόσμου στους ώμους του, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στη θεραπεία και την ανάρρωσή της, είναι κάτι για το οποίο θα είναι αιώνια ευγνώμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη δύσκολη περίοδο της θεραπείας, ένας φίλος τους είπε στον Ράσελ Μάιερς ότι «η Κέιτ πάντα επικεντρωνόταν στα παιδιά και ήταν θετική και αισιόδοξη όσο μπορούσε, για χάρη τους». Όσο για τον Ουίλιαμ, τα παιδιά ήταν «η ηρεμία μέσα στην καταιγίδα», σύμφωνα με τον συνεργάτη, αλλά όταν ήταν μακριά τους, ήταν «πολύ σκεπτικός» για την κατάσταση της Κέιτ.

«Η ασθένεια του πατέρα του έφερε στο προσκήνιο το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή του, αλλά και της οικογένειάς του, καθώς και όλη η δομή του θεσμού. Μια στιγμή η ζωή ήταν κανονική και την επόμενη, όλα άλλαξαν. Την λατρεύει, πραγματικά. Είναι όλος του ο κόσμος, και όταν ήρθε η διάγνωση, ήταν σαν να εξαφανίστηκε το έδαφος κάτω από τα πόδια του», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE