Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή σε νέα εμφάνιση - Η πρώτη επίσημη υψηλού προφίλ

Λαμπερή με μαύρο φόρεμα και την παπαρούνα, σύμβολο των νεκρών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο πέτο εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου η Κέιτ Μίντλετον για να παραστεί στο φεστιβάλ της «Ημέρας Μνήμης», συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Αυτή είναι η πρώτη υψηλού προφίλ εμφάνιση της μέλλουσας βασίλισσας της Γηραιάς Αλβιώνας, μετά την ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο με ένα εντυπωσιακό οικογενειακό βίντεο πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της. Η Κέιτ Μίντλετον είχε πραγματοποιήσει μη προγραμματισμένη εμφάνιση στις 10 Οκτωβρίου στο Σάουθπορτ. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ είχαν επισκεφθεί το Σάουθπορτ για να συναντήσουν τους γονείς των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στις 29 Ιουλίου.

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη υψηλού προφίλ εμφάνιση

Όμως, η επίσημη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον το Σάββατο στο Royal Albert Hall χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό Τύπο ως η πρώτη υψηλού προφίλ εμφάνιση της μέλλουσας βασίλισσας, μετά από μήνες απουσίας από τα δημόσια καθήκοντά της, καθώς στην εκδήλωση, εκτός από τον διάδοχο του θρόνου, παρίστανται ο βασιλιάς Κάρολος, η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της, αντιναύαρχο Τίμοθι Λόρενς και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας της τον Σεπτέμβριο, η Κέιτ Μίντλετον που τον περασμένο Μάρτιο είχε ανακοινώσει πως διαγνώστηκε με καρκίνο, αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά στα βασιλικά της καθήκοντα. Έτσι, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα δώσει και αύριο το πρωί (τοπική ώρα) το παρών στην ετήσια λειτουργία της «Ημέρας Μνήμης» (Remembrance Day) στο Κενοτάφιο, όπου ο βασιλιάς Κάρολος θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων κατά την διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα δεν θα παραβρεθεί στις εκδηλώσεις για την «Ημέρα Μνήμης» αυτό το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας λοίμωξης στο αναπνευστικό που την ταλαιπωρεί τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, οι βασιλικοί γιατροί συνέστησαν στη σύζυγο του Βρετανού μονάρχη να αναπαυθεί μέχρι να ανακάμψει πλήρως η υγεία της, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχει χειροτερεύσει η κατάστασή της. Η βασίλισσα ελπίζει να έχει αναρρώσει την επόμενη εβδομάδα ειδικότερα μέχρι την προσεχή Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, που ο βασιλιάς Κάρολος θα γιορτάσει τα 76α γενέθλιά του.