Κέιτ Μίντλετον: «Δυνάμωσε η χριστιανική της πίστη» κατά τη διάρκεια της δύσκολης μάχης με τον καρκίνο

Στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο η Κέιτ Μίντλετον κατέφυγε στην πίστη της στον Χριστό για να αντλήσει δύναμη, σύμφωνα με ειδικούς για τα βρετανικά ανάκτορα.

Τον Σεπτέμβριο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε με ένα εντυπωσιακό οικογενειακό βίντεο πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της όμως ανέφερε ότι «η πλήρης ανάρρωση θα είναι μακρά και θα πρέπει να συνεχίσει να ζει την κάθε μέρα όπως έρχεται». Ο δημοσιογράφος Ίαν Πέλχαμ Τέρνερ, ο οποίος καλύπτει το βασιλικό ρεπορτάζ περισσότερο από μισό αιώνα, δήλωσε στο Fox News για την Κέιτ Μίντλετον και την στροφή στην πίστη της κατά τη διάρκεια της μάχης με τον καρκίνο: «Υπάρχουν πληροφορίες για την Κέιτ και πώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας της για τον καρκίνο έχει ενισχύσει τις αξίες της με την χριστιανική πίστη, μιλώντας με φίλους που έχουν ισχυρές θρησκευτικές αξίες».

Ο ίδιος, υποστήριξε πως αυτές οι συνομιλίες επηρέασαν θετικά την ανάρρωση της μέλλουσας βασίλισσας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βρετανίδα βασιλική συντάκτρια και παρουσιάστρια Έλενα Σαρντ δήλωσε στο Fox News: «Ο φόβος της πριγκίπισσας της Ουαλίας για την υγεία της ήταν μια ευαίσθητη, θυελλώδης και ανησυχητική περίοδος της ζωής της. Δεν με εκπλήσσει που αυτή ενδιαφέρεται περισσότερο για την πίστη. Η δύναμη της πίστης δεν μπορεί ποτέ να υποτιμηθεί όταν κανείς πρέπει να ξεπεράσει δύσκολες στιγμές και ελπίζω να της έχει δώσει (η πίστη) απέραντη παρηγοριά».

Κέιτ Μίντλετον: Έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πίστη της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο

Αποκαλύψεις για την ενδυνάμωση της χριστιανικής πίστης της Κέιτ Μίντλετον στη δύσκολη μάχη με τον καρκίνο έκανε και ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν στην επανέκδοση του βιβλίου του με τίτλο: «Charles III: New King. New Court. The Inside Story» (Κάρολος Γ': Νέος βασιλιάς. Νέα Αυλή. Η ιστορία εκ των έσω). Σε ένα απόσπασμα του βιβλίου ο έμπειρος βασιλικός βιογράφος αναφέρει πως η Κέιτ Μίντλετον «έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πίστη της από όταν διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε τις χημειοθεραπείες».

Επίσης, για το ίδιο θέμα η βασιλική συντάκτρια Χίλαρι Φορντγουίτς δήλωσε στο Fox News πως η πίστη της 42χρονης πριγκίπισσας στο θεό είχε παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανατροφή της. Σύμφωνα με την ίδια, η Κέιτ Μίντλετον συνέχισε να διατηρεί τις χριστιανικές της αξίες και μετά το γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2011. Η Φορντγουίτς ανέφερε πως η Κέιτ Μίντλετον μεγάλωσε σε μια αφοσιωμένη στη χριστιανική πίστη οικογένεια και όταν έδινε τη μάχη με τον καρκίνο είχε παραβρεθεί τον Αύγουστο στην κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία «Κράθι Κερκ» στο χωριό Κράθι, κοντά στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Κέιτ Μίντλετον: Η πίστη της την έφερε κοντά με τον βασιλιά Κάρολο

Σε αντίθεση με την Κέιτ Μίντλετον, οι βασιλικοί συντάκτες υποστηρίζουν πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι «ένας σύγχρονος νέος άντρας» ο οποίος «έχει ελάχιστο ενδιαφέρον για τις θρησκευτικές υποθέσεις». Οι βασιλικοί συντάκτες επισημαίνουν πως η πίστη της Κέιτ Μίντλετον την έφερε κοντά με τον 75χρονο βασιλιά Κάρολο, που επίσης δίνει μάχη με τον καρκίνο. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε ανακοινώσει πως ο Βρετανός μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Φεβρουάριο και ένα μήνα αργότερα η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο πως διαγνώστηκε με τη νόσο.

«Η πίστη του βασιλιά Καρόλου είναι βαθιά και δυνατή», δήλωσε η βασιλική συντάκτρια Έλενα Σαρντ. Η ίδια, υποστήριξε πως ο Βρετανός μονάρχης και η Κέιτ Μίντλετον συζήτησαν για την πίστη τους όταν είχαν νοσηλευτεί ταυτόχρονα τον περασμένο Ιανουάριο στο νοσοκομείο «London Clinic», στο κεντρικό Λονδίνο. Ο Χάρντμαν στο βιβλίο του για τον βασιλιά Κάρολο γράφει πως η πίστη του μονάρχη έχει βαθιές ρίζες στην Εκκλησία της Αγγλίας. Ο Χάρντμαν επισημαίνει πως και η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ είχε ακλόνητη πίστη στην αγγλικανική εκκλησία ενώ επικαλούμενος πηγή από το παλάτι αναφέρει ότι «ο 42χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν πηγαίνει στην εκκλησία κάθε Κυριακή».

Κέιτ Μίντλετον: Πότε θα κάνει νέα δημόσια εμφάνιση

Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο πως ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες της. Έκτοτε, οι επίσημες εμφανίσεις της μέλλουσας βασίλισσας είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με τους βασιλικούς συντάκτες, το πιθανότερο είναι πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα εμφανιστεί στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου μαζί με άλλα εξέχοντα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην «Κυριακή της Μνήμης», το ετήσιο μνημόσυνο που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και τις χώρες της Κοινοπολιτείας τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου στη μνήμη των θυμάτων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Για το 2024 η «Κυριακή της Μνήμης» (Remembrance Sunday) πέφτει την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου.