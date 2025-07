Καύσωνας στην Ευρώπη: Δύο θάνατοι στη Γαλλία - Άλλοι δύο από τις πυρκαγιές στην Ισπανία

Οι πυρκαγιές έχουν σκοτώσει δύο ανθρώπους στην Ισπανία και άλλοι δύο έχουν πεθάνει στη Γαλλία λόγω του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη και ανάγκασε το κλείσιμο ενός αντιδραστήρα σε πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελβετία.

Με τις θερμοκρασίες να καίνε ξανά την Τετάρτη, Ισπανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πυρκαγιά στην Καταλονία σκότωσε δύο ανθρώπους την προηγούμενη μέρα, ενώ η υπουργός Ενέργειας της Γαλλίας ανέφερε δύο θανάτους που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα και 300 άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

❗️🇪🇸🔥🇪🇺 - On July 1, 2025, a wildfire in Spain’s Segarra region, Lleida, killed two farmers fleeing in a vehicle. Driven by a European heat wave, the fire burned 6,500 hectares of grain fields at 28 kph, producing a 14,000-meter ash plume, Catalonia’s largest. Firefighters,… pic.twitter.com/HGBUGZ264P

Η Ιταλία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 18 πόλεις λόγω ακραίας ζέστης, ενώ η Τουρκία δίνει μάχη με δασικές πυρκαγιές σε ένα κύμα καύσωνα που οι μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν «εξαιρετικό» επειδή ήρθε τόσο νωρίς στο ευρωπαϊκό καλοκαίρι.

Η πυρκαγιά στο Τορρεφέτα, στην περιοχή της Καταλονίας, κατέστρεψε αρκετά αγροκτήματα και επηρέασε έκταση περίπου 40 χιλιομέτρων, δήλωσαν οι αρχές. Η φωτιά ήταν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, αν και αναμένονταν άνεμοι και καταιγίδες την Τετάρτη.

«Η φωτιά ήταν εξαιρετικά βίαιη και απρόβλεπτη λόγω καταιγίδων και ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σύννεφο θερμικής μεταφοράς που δυσκόλεψε τις προσπάθειες κατάσβεσης», δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία. Οι αρχές στη Βαρκελώνη ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ερευνούν αν ο θάνατος ενός οδοκαθαριστή το Σαββατοκύριακο οφείλεται επίσης στον καύσωνα.

A wildfire in Spain's Catalonia region resulted in two fatalities this week.



Emergency services and officials reported that the blaze was largely contained, though forecasts indicated the possibility of increased wind and thunderstorms as Europe continues to experience a severe… pic.twitter.com/dHkRoGwIa3