Κατολίσθηση στις Άλπεις: Η στιγμή που ορειβάτες γλιτώνουν από τα βράχια και το χιόνι

Τυχερή στάθηκε μία ομάδα ορειβατών στο Mont Blanc (Λευκό Όρος) στις Δυτικές Άλπεις όταν βράχοι και όγκοι χιονιού αποκολλήθηκαν από το βουνό.

Οι βράχοι και τα χιόνια έπεσαν σε κοντινή απόσταση από μία ομάδα των ορειβατών, οι οποίοι πρόλαβαν να καταγράψουν το περιστατικό σε βίντεο.

«Ήταν πολύ κοντά» ακούγεται να λένε εντυπωσιασμένοι οι ορειβάτες την ώρα που τεράστιοι όγκοι βράχων και χιονιού πέφτουν από το βουνό, λίγα μέτρα μακριά τους. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το Mont Blanc έχει 11 κορυφές πάνω από 4 χιλιόμετρα στη Γαλλία και την Ιταλία και συνήθως προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.

Η υψηλότερη κορυφή των 4.810 μ. βρίσκεται στο γαλλικό έδαφος, ενώ ολόκληρο το βουνό βρίσκεται στα σύνορα τριών κρατών, της Γαλλίας, της Ελβετίας και της Ιταλίας.

Σημειώνεται δε, ότι η έλλειψη χιονιού τον περασμένο χειμώνα και οι υψηλές θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι έχουν αποσταθεροποιήσει τους βραχώδεις όγκους.

A landslide on the French side of Mont Blanc was captured by climbers this week as rocks rolled off the mountain in close proximity to a group of hikers. No one was injured. pic.twitter.com/H7iXQBNgGB