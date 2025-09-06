Καθολική Εκκλησία: Ο «influencer του Θεού» Κάρλο Ακούτις αγιοποιείται την Κυριακή

Ο Iταλός έφηβος Κάρλο Ακούτις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2006 σε ηλικία 15 ετών, θα γίνει την Κυριακή ο πρώτος άγιος της γενιάς του.

Ο 15χρονος Κάρλο, που πέθανε από λευχαιμία, θα ανακηρυχθεί άγιος από τον Πάπα Λέων σε μια μεγαλειώδη τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με χιλιάδες πιστούς να παρακολουθούν από μεγάλες οθόνες, τόσο στο Βατικανό όσο και στην γενέτειρά του, την Ασίζη, στην Ιταλία.

Η σορός του Ακούτις, ντυμένος με τζιν και αθλητικά παπούτσια, βρίσκεται σε ένα γυάλινο φέρετρο στην Ασίζη, έναν τόπο λατρείας που προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως. Η αγιοποίησή του ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τον Απρίλιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου.

Ήταν ο Πάπας Φραγκίσκος που προώθησε την αγιοποίησή του, καθώς πίστευε ότι η εκκλησία χρειαζόταν κάποιον σαν αυτόν για να προσελκύσει νέους καθολικούς στην εκκλησία.

Ποιος ήταν ο Ακούτις

Ο Ακούτις γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991, αλλά μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου ήταν γνωστός για τη βαθιά του πίστη, παρά το γεγονός ότι οι γονείς του δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι. Λάτρης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, έμαθε μόνος του βασικές γνώσεις προγραμματισμού και τις χρησιμοποίησε για να καταγράψει θαύματα και άλλα στοιχεία της καθολικής πίστης στο διαδίκτυο.

Στο Μιλάνο, φρόντιζε την ιστοσελίδα της ενορίας του και αργότερα εκείνη μιας ακαδημίας με έδρα το Βατικανό. Στη σύντομη ζωή του, απέκτησε τη φήμη του «προστάτη των διαδικτυακών κοινοτήτων», καθώς αξιοποίησε το διαδίκτυο για να διαδώσει την πίστη του.

Ο Επίσκοπος Ασίζης, Ντομένικο Σορέντινο, απηύθυνε κάλεσμα στους νέους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κάρλο, αναφερόμενος στην ανάγκη για θετικά παραδείγματα και ιστορίες ζωής που να ενθαρρύνουν τη νεολαία να απομακρυνθεί από αρνητικά πρότυπα.

Η μητέρα του Κάρλο, Αντόνια Σαλζάνο, μίλησε για το δώρο του γιου της να βλέπει τον κάθε άνθρωπο ως μοναδικό και ανεπανάληπτο, όπως το είχε εκφράσει ο ίδιος.

Η αναγνώριση από το Βατικανό δύο θαυμάτων, τα οποία συνέβησαν μετά τον θάνατό του, αποτέλεσε το αναγκαίο βήμα για την αγιοποίησή του. Το πρώτο θαύμα αφορά την ίαση ενός παιδιού στη Βραζιλία από μια σπάνια δυσπλασία του παγκρέατος, και το δεύτερο αφορά την ανάρρωση ενός φοιτητή στην Κόστα Ρίκα που υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς σε ατύχημα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συγγενείς είχαν προσευχηθεί για βοήθεια από τον έφηβο, ο οποίος ανακηρύχθηκε ευλογημένος το 2020 από τον Πάπα Φραγκίσκο.

