Πάπας και καρδινάλιοι ενέκριναν επίσημα την αγιοποίηση του «influencer του Θεού»

Εγκρίθηκε σήμερα από τον Πάπα Φραγκίσκο και την ειδική επιτροπή των καρδιναλίων η αγιοποίηση του 15χρονου Κάρλο Ακούτις και άλλων 14, από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος προήδρευσε σε τακτικό κονσιστόριο καρδιναλίων, το οποίο ενέκρινε την αγιοποίηση 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και του μακαριστού Κάρλο Ακούτις, του πρώτου millenial, που έγινε άγιος. Τα Κονσιστόρια είναι συνεπώς συναντήσεις του Κολλεγίου των Καρδιναλίων και χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα.

Το Κολλέγιο των Καρδιναλίων συγκεντρώθηκε μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο το πρωί της Δευτέρας στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού για το Τακτικό Δημόσιο Κονσιστόριο.

Ο Κάρλο Ακούτις πέθανε στη Μόντσα της Ιταλίας, αφού διαγνώστηκε με λευχαιμία, έχοντας περάσει μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη χώρα. Το σώμα του μεταφέρθηκε στην Ασίζη ένα χρόνο μετά τον θάνατό του και αυτή τη στιγμή εκτίθεται πλήρως μαζί με άλλα κειμήλια που συνδέονται με αυτόν.

Εκτός από το σχεδιασμό ιστοσελίδων για την ενορία και το σχολείο του, έγινε γνωστός για την έναρξη μιας ιστοσελίδας που επιδιώκει να τεκμηριώσει κάθε αναφερόμενο ευχαριστιακό θαύμα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του. Το παρατσούκλι του Ακούτις, ο ινφλουένσερ του Θεού, του έχει αποδοθεί μετά τον θάνατό του λόγω αυτής της δουλειάς. Ο ιστότοπός του έχει πλέον μεταφραστεί σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και χρησιμοποιείται ως βάση για μια έκθεση που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Η ζωή του μνημονεύεται επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 2020, ο Αρχιεπίσκοπος του Μπέρμιγχαμ ίδρυσε την Ενορία του Μακαριστού Κάρλο Ακούτις ενσωματώνοντας εκκλησίες στο Γούλβερχαμπτον και στο Γουόμπουρν. Και υπάρχει ένα άγαλμα του προσεχώς αγίου στο Carfin Grotto, ένα ρωμαιοκαθολικό ιερό στο Μαδέργουελ.

Τα θαύματα συνήθως διερευνώνται και αξιολογούνται σε μια περίοδο αρκετών μηνών, με ένα άτομο να είναι επιλέξιμο για άγιος αφότου έχει δύο στο όνομά του. Για να θεωρηθεί κάτι θαύμα, τυπικά απαιτείται μια πράξη που φαίνεται να είναι πέρα ​​από αυτό που είναι δυνατό στη φύση - όπως μέσω της ξαφνικής θεραπείας ενός ατόμου που θεωρείται ότι είναι κοντά στον θάνατο.

Το πιο πρόσφατο άτομο που αγιοποιήθηκε ήταν η Μαρία Αντόνια δε Πας ι Φιγκερόα, επίσης γνωστή ως Μάμα Αντούλα, μια μοναχή του 18ου αιώνα που έγινε η πρώτη αγία της Αργεντινής.

