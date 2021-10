Η Kathleen Stock, η καθηγήτρια φιλοσοφίας που κατηγορήθηκε ως τρανσφοβική μετά τις απόψεις της σχετικά με τo φύλο και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων, ανακοίνωσε την παραίτησή της από το Πανεπιστήμιο του Sussex.

Η παραίτηση της Stock έρχεται τρεις εβδομάδες μετά τη διαμαρτυρία ορισμένων φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη του Μπράιτον, που ζητούσαν την απόλυσή της.

Φοιτητές της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Πανεπιστήμιο του Sussex είχαν χαρακτηρίσει τη Stock ως «τρανσφοβική» και την κατηγόρησαν ότι «υποστήριξε μια εκδοχή του «ριζοσπαστικού φεμινισμού» που αποκλείει και θέτει σε κίνδυνο τα τρανς άτομα».

Η Stock αρνείται ότι είναι τρανσφοβική και έχει πει στο παρελθόν ότι «διεκδικεί τα δικαιώματα των τρανς ατόμων να ζουν τη ζωή τους χωρίς φόβο, βία, παρενόχληση ή οποιαδήποτε διάκριση».

Ωστόσο, έχει αποκαλέσει «πολλές τρανς γυναίκες αρσενικά με ανδρικά γεννητικά όργανα» και τάχθηκε κατά της ένταξής τους σε χώρους με διάκριση για το κάθε φύλο ξεχωριστά, κάτι που προστατεύεται από τον Νόμο για την Ισότητα του 2010.

Έχει επίσης υποστηρίξει ότι η ταυτότητα του εαυτού της «απειλεί την ασφαλή κατανόηση της έννοιας «λεσβία», επισημαίνοντας τη ρητορική της στην πεποίθηση ενός αμετάβλητου βιολογικού φύλου.

«Μεγάλη νίκη για τους φοιτητές LGBTQ+ του Sussex σήμερα», ανέφερε ένας λογαριασμός στο Instagram που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τρανς και non binary φοιτητές στο Sussex.

Σε ένα email προς το προσωπικό, ο Adam Tickell, αντιπρόεδρος του Sussex, ανέφερε ότι «Ελπίζαμε ότι η καθηγήτρια Katheleen Stock θα ένιωθε ικανή να επιστρέψει στη δουλειά και θα την είχαμε στηρίξει να το κάνει. Έχει αποφασίσει ότι τα πρόσφατα γεγονότα δεν το καθιστούν αυτό δυνατό και σεβόμαστε και κατανοούμε αυτήν την απόφαση.

Θα μας λείψει η συνεισφορά της, από την οποία έχει ωφεληθεί το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της παραμονής της εδώ».

H Stock ανέφερε στο Twitter ότι «Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά η προσέγγιση της ηγεσίας πιο πρόσφατα ήταν αξιοθαύμαστη και αξιοπρεπής. Ελπίζω ότι άλλα ιδρύματα σε παρόμοιες καταστάσεις μπορούν να διδαχθούν από αυτό».



Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε πως «Τις τελευταίες εβδομάδες, το Πανεπιστήμιο του Sussex υπερασπίστηκε σθεναρά και κατηγορηματικά το δικαίωμα της καθηγήτριας Kathleen Stock να ασκεί την ακαδημαϊκή ελευθερία της και τη νόμιμη ελευθερία του λόγου της, απαλλαγμένη από εκφοβισμό και παρενόχληση κάθε είδους.

»Αυτές οι ελευθερίες και οι προστασίες ισχύουν και ωφελούν όλους εμάς, και θα τις υπερασπιστούμε σήμερα και στο μέλλον. Αντί να έρχονται σε σύγκρουση με την πρόοδό μας όσον αφορά την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη, αυτές οι ελευθερίες και προστασίες έχουν τεθεί σε ισχύ για να υποστηρίξουν άτομα, ιδιαίτερα εκείνα που υποεκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

»Τα πανεπιστήμια πρέπει να παραμείνουν χώροι όπου όλοι – προσωπικό ή φοιτητές – έχουν το δικαίωμα και επωφελούνται από τη νόμιμη ελευθερία του λόγου.

»Το πανεπιστήμιο ήταν συνεπές και ξεκάθαρο ότι όλοι στην κοινότητά μας έχουν το δικαίωμα να εργάζονται και να μαθαίνουν, απαλλαγμένοι από εκφοβισμό και παρενόχληση οποιουδήποτε είδους, κάτι που δεν συνέβη για την καθηγήτρια Kathleen Stock.

»Δεν υπήρξαν ουσιαστικές καταγγελίες για αδικήματα εναντίον της. Η καθηγήτρια εγκαταλείπει το Πανεπιστήμιο του Sussex με την ευγνωμοσύνη μας για τη σημαντική συνεισφορά της ως δασκάλα και ακαδημαϊκός.

»Οι επιτυχίες της στον τομέα της φιλοσοφίας ήταν πολύ ευεργετικές για το πανεπιστήμιο. Η αποχώρησή της είναι απώλεια.

»Ενώ τα γεγονότα που μας οδήγησαν εδώ ήταν εξαιρετικά δύσκολα, είμαστε αποφασισμένοι να μάθουμε από αυτά και ελπίζουμε ότι και άλλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να το κάνουν.

»Ως οργανισμός που καθοδηγείται από αξίες, το Sussex θα συνεχίσει να βρίσκει νέους τρόπους για να συνενωθεί η κοινότητά μας, ανεξάρτητα από το πόσο διαφωνούμε ή πόσο δύσκολο είναι το ζήτημα».

1) Sad to announce I’m leaving @SussexUni. Here’s the University statement. This has been a very difficult few years, but the leadership’s approach more recently has been admirable and decent. I hope that other institutions in similar situations can learn from this. https://t.co/eaYDERr03z