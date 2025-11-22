Ολλανδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόβεν μετά από εμφάνιση πλήθους drones

Διακόπηκε το βράδυ, η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόβεν στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Άμυνας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της νότιας Ολλανδίας διακόπηκε λόγω της εμφάνισης πλήθους drones.

«Ο εξοπλισμός κατά των drones είναι έτοιμος να αναλάβει δράση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε στο X, ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας.

Η Αστυνομία και ο στρατός της χώρας βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, πρόσθεσε στο μήνυμά του.

Εχθές, ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση οπλικών συστημάτων κατά των drones στην αεροπορική βάση του Φόλκελ που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Αϊντχόφεν, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση νωρίτερα από το υπουργείο Άμυνας.

Σε ερώτηση σχετικά με την προέλευση των drones αυτών, το υπουργείο δεν είχε να δώσει κάποια απάντηση.