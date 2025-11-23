Έδεσσα: Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια - Η ανάρτηση του παιδιού τους

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομεία της Ιταλίας, το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Έδεσσα.

Το ζευγάρι είχε αρχικά μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, έχοντας καταναλώσει μανιτάρια, που συλλέχθηκαν από το βουνό και ύστερα από την επιδείνωση της υγείας τους διακομίσθηκαν στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Από εκεί, ο 65χρονος και η 55χρονη μεταφέρθηκαν για μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία, όπου και νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομεία της Ρώμης και της Πίζας.

«Έχουν μπει στη λίστα της Ιταλίας πια, σε επείγουσα προτεραιότητα. Τα πρώτα μοσχεύματα που θα βρεθούν συμβατά για καθέναν από τους δυο θα πάνε σε αυτούς. Η επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος γίνεται σε ανθρώπους με κεραυνοβόλο όπως λέμε ηπατική ανεπάρκεια, οι οποίοι έχουν προσδόκιμο να ζήσουν λίγες ημέρες» ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Έδεσσα: Η ανάρτηση του παιδιού τους στα social media

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιος του ζευγαριού μέσω ανάρτησή του στα social media, ήθελε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης, αλλά και τους γιατρούς.

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα. Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του.

«Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά. Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ», κατέληξε.