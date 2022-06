«Κάθε κορίτσι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αν έχει τα σωστά εργαλεία»: Γιουσαφζάι- Τούμπεργκ μαζί για το κλίμα

Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής είναι και μια μάχη για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, εκατομμύρια από τα οποία χάνουν την πρόσβαση στα σχολεία, εξαιτίας φαινομένων όπως ξηρασίες και πλημμύρες, τόνισε η Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης 24χρονη την Παρασκευή έδωσε το παρών σε διαμαρτυρία έξω από το κοινοβούλιο της Σουηδίας, μαζί με τις ακτιβίστριες για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και Βανέσα Νακάτε.

«Εξαιτίας φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα, εκατομμύρια κορίτσια χάνουν την πρόσβαση στο σχολείο. Φαινόμενα όπως ξηρασίες και πλημμύρες επηρεάζουν ευθέως τα σχολεία, προκαλούνται εκτοπισμοί λόγω κάποιων εξ αυτών», υπογράμμισε η Γιουσαφζάι μιλώντας στο Reuters.

«Τα κορίτσια επηρεάζονται περισσότερο εξαιτίας αυτού: είναι οι πρώτες που εγκαταλείπουν το σχολείο και οι τελευταίες που επιστρέφουν», επεσήμανε η 24χρονη.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η Γιουσαφζάι αναφέρθηκε στο πώς η δική της εκπαίδευση εμποδίστηκε από την κλιματική αλλαγή, όταν το σχολείο της- όπως και πολλά άλλα- πλημμύρισαν.

Η Γιουσαφζάι, η Τούνμπεργκ και η Νακάτε υπογράμμισαν πώς οι γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες στις αναπτυσσόμενες χώρες, επηρεάζονται δυσανάλογα από την κλιματική κρίση και μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης, αν ενδυναμωθούν μέσω της εκπαίδευσης.

«Κάθε κορίτσι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αν της δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τούνμπεργκ.

«Όταν τα κορίτσια και οι γυναίκες μορφώνονται, αυτό βοηθά στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων που τόσες πολλές αντιμετωπίζουν σε διαφορετικά σημεία του κόσμου», υπογράμμισε από την πλευρά της η Νακάτε, η 25χρονη ακτιβίστρια από την Ουγκάντα.

