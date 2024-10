Καταζητούμενος έμπορος ναρκωτικών συνελήφθη αφού πόζαρε δίπλα στον τάφο του Εσκομπάρ

Ένας Ιταλός καταζητούμενος μαφιόζος, που συμμετείχε στο εμπόριο ναρκωτικών από την Κολομβία, συνελήφθη στο Μεντεγίν. Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές μοιράστηκαν φωτογραφία στην οποία ο δράστης ποζάρει δίπλα από τον τάφο του Πάμπλο Εσκομπάρ, φορώντας μία φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Πρόκειται για τον Λουίτζι Μπελβεντέρε, έναν πιθανότατα 32χρονο άνδρα που καταζητείται εδώ και τέσσερα χρόνια, με τις ιταλικές αρχές να τον χαρακτηρίζουν έναν από τους πιο «επικίνδυνους» φυγάδες της χώρας.

Παρότι ο Μπελβεντέρε είχε αφήσει πίσω του τη γηραιά ήπειρο σε μία προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη, συνέχισε να «δραστηριοποιείται στην αποστολή ναρκωτικών από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη», όπως αναφέρει η αστυνομία.

Με καταγωγή από την Καζέρτα, μία πόλη βόρεια της Νάπολης, ο Μπελβεντέρε «ειδικευόταν στην παράνομη εισαγωγή κοκαΐνης» και λειτουργούσε ως βασικό σημείο επαφής μεταξύ των φατριών της μαφίας και των κολομβιανών παραγωγών κοκαΐνης.

Στα τέλη του 2020, ο Μπελβεντέρε καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και λίγο αργότερα τράπηκε σε φυγή.

Για τη σύλληψη του, διοργανώθηκε επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με κολομβιανούς ερευνητές, που ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του στο Μεντεγίν, την πόλη όπου έδρευε το ομώνυμο καρτέλ του Πάμλο Εσκομπάρ. Στο απόγειο της, η εγκληματική οργάνωση του βαρόνου της κοκαΐνης παρήγαγε περίπου το 80% της παγκόσμιας κατανάλωσης του ναρκωτικού.

Η επιχείρηση αυτή ήταν τόσο εξελιγμένη, που ο Εσκομπάρ βρέθηκε στη λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου για επτά χρόνια, πριν σκοτωθεί από την αστυνομία το 1993. Προφανώς, ο Μπελβεντέρε έτρεφε κάποιου είδους σεβασμό στο πρόσωπο του Εσκομπάρ και για αυτό θέλησε να φωτογραφηθεί δίπλα στον τάφο του.

In this infamous photograph, notorious Colombian drug lord Pablo Escobar stands in front of the White House in despite being a wanted criminal in 1981. He also took his family on a first-class trip to Disneyland at about the same time. pic.twitter.com/6WKyNGdqHr