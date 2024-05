Κατασχέθηκαν 1,8 τόνοι μεθαμφεταμίνης που προσπάθησε να περάσει στην Ευρώπη το καρτέλ Σιναλόα

Η Αρχές της Ισπανίας προχώρησαν στην κατάσχεση 1, 8 τόνων μεθαμφεταμίνης, που προσπάθησε να διανείμει στην Ευρώπη το καρτέλ Σιναλόα.

Εκτός από την κατάσχεση της ποσότητας - μαμούθ, η αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε και στη σύλληψη πέντε ανθρώπων, μεταξύ αυτών του Μεξικανού επικεφαλής της επιχείρησης του καρτέλ Σιναλόα. Τα ναρκωτικά ανακαλύφθηκαν στην περιφέρεια Αλικάντε, στην ανατολική Ισπανία και πρόκειται για «τη μεγαλύτερη κατάσχεση αυτής της ουσίας στην Ισπανία και η δεύτερη σημαντικότερη στην Ευρώπη», σύμφωνα με τον αρχηγό της μονάδας καταστολής του εμπορίου ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος στις τάξεις της ισπανικής αστυνομίας.

