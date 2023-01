Μακελειό στο Μεξικό: Χάος μετά από τη σύλληψη του γιου του Ελ Τσάπο -29 νεκροί

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του Ovidio Guzmán López, γιου του καταδικασμένου βαρόνου των ναρκωτικών Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Τα μέλη του καρτέλ ναρκωτικών Σιναλόα και οι συνεργάτες τους επιδόθηκαν σε σωρεία επιθέσεων με φονικές ανταλλαγές πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας, βάζοντας επίσης φωτιά σε οχήματα και αποκλείοντας δρόμους.

Δέκα αστυνομικοί και 19 μέλη συμμοριών σκοτώθηκαν στα άγρια επεισόδια

This is how the Mexican Army came into Culiacan, Sinaloa to Arrest Ovidio Guzman Last night 😳🤯 Son of El Chapo Guzman #Culiacan #ovidioguzmanlopez #MexicanArmy #ChapoGuzmán pic.twitter.com/kToIL2YHzP — Antonio (@Antonioeljefe19) January 6, 2023

Η πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού πλήττεται από κύμα βίας, λένε αξιωματούχοι, μετά τη σύλληψη.

First video of Ovidio Guzmán López after being captured. pic.twitter.com/yzfwi5cGP0 — Kevin smith (@KJ00355197) January 6, 2023

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σιναλόα Ρούμπεν Ρότσα δήλωσε στο Reuters ότι μέχρι στιγμής δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Μεξικού έχουν σκοτωθεί και 21 έχουν τραυματιστεί σε δώδεκα συγκρούσεις εντός της βόρειας πολιτείας Σιναλόα, όπου εδρεύει το ομώνυμο καρτέλ που κάποτε διοικούσε ο «El Chapo». Ο γιος του, συνελήφθη εκεί την Πέμπτη από τις μεξικανικές αρχές, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι.

Ο Ρότσα δήλωσε επίσης ότι έχουν σημειωθεί δεκάδες πράξεις λεηλασίας και 250 οχήματα έχουν πυρποληθεί για να μπλοκαριστούν δρόμοι, με τις περισσότερες ταραχές να συμβαίνουν στην πόλη Culiacan.

Συνελήφθησαν ακόμα 21 άτομα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της Πέμπτης. Δεν υπήρξαν αναφορές για θανάτους αμάχων.

C/o governo mexicano se recusando a aceitar o ultimato do cartel Sinaloa p/a libertação de Ovidio, filho de El Chapo, narcoterroristas estão intensificando os ataques contra as forças mexicanas de segurança. pic.twitter.com/FvgrplKsFS — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) January 6, 2023

Οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία και κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.