Καταρρακτώδεις βροχές στην Καταλονία: Δύο αγνοούμενοι - Παρασύρθηκαν από τα φουσκωμένα νερά ποταμού

Δύο αγνοούμενοι, ξαφνικές πλημμύρες κατά τόπους και διακοπές της κυκλοφορίας των σιδηροδρομικών μεταφορών για ώρες είναι το αποτέλεσμα των καταρρακτωδών βροχών στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, που που έπληξαν την περιοχή χθες Σάββατο.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκαν από τα φουσκωμένα νερά του ποταμού Φος», που εκβάλλει στη Μεσόγειο, εξήγησε η πηγή αυτή, επισημαίνοντας πως ομάδες της ψάχνουν τις «όχθες» καθώς και «στόμιό» του.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής δημοσιοποιήθηκε καθώς στη βορειοανατολική Ισπανία έπεσαν καταρρακτώδεις βροχές από χθες το απόγευμα, ειδικά στην Καταλονία, όπου οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων.

Οι βροχές προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες που επηρέασαν ιδίως νοσοκομείο της Βαρκελώνης, το οποίο αναγκάστηκε να αναστείλει τις εισαγωγές νέων ασθενών, αφού κόπηκε το ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, αεροσκάφος που μόλις είχε απογειωθεί με προορισμό τις ΗΠΑ αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή, να επιστρέψει εκεί, καθώς υπέστη ζημιές από χαλαζόπτωση στο πρόσθιο τμήμα του.

Η καταιγίδα ανάγκασε τους ισπανικούς σιδηροδρόμους (RENFE) να αναστείλουν τα δρομολόγια για ώρες σ’ όλη την Καταλονία, τόσο αυτά των τρένων υψηλής ταχύτητας, όσο και περιφερειακών και προαστιακών συρμών.

