Καταρράκτες Νιαγάρα: Η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα, δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη γέφυρα Ρέινμποου στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο CBS ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο όχημα που εξερράγη στο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Νέας Υόρκης και Καναδά.

Πηγές είπαν στο CBS ότι φαίνεται σε αυτό το σημείο να ήταν μια σκόπιμη πράξη. Όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα κίνητρα ή οι ταυτότητες των δραστών.

