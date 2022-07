Κατακραυγή στην Ιταλία: Iταλός στραγγάλισε Νιγηριανό πλανόδιο πωλητή μπροστά στα μάτια των περαστικών

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δολοφονία του Νιγηριανού Αλίκα Ογκορκούκβου, 39 ετών, στην πόλη Τσιβιτανόβα Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

Το θύμα, που ήταν πλανόδιος πωλητής, χτυπήθηκε με πατερίτσα και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε με γυμνά χέρια, από τον Φιλίπο Φερλάτσο, 32 ετών.

«Όμορφη, μπορείς να αγοράσεις χαρτομάντηλα ή να μου δώσεις ένα ευρώ;» φέρεται να είπε ο 39χρονος προτού γίνει στόχος του Ιταλού ο οποίος άρπαξε την πατερίτσα του θύματός του και αφού τον χτύπησε με αυτή, τον έριξε κάτω και τον στραγγάλισε με τα γυμνά του χέρια και μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Στην αρχή, ο δολοφόνος ισχυρίστηκε ότι ο Νιγηριανός, ο οποίος ήταν ΑμεΑ μετά από αυτοκινητικό ατύχημα, παρενόχλησε την αρραβωνιαστικιά του. Κατά την ανάκριση, όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, και ότι ο Ογκορκούκβου είχε ζητήσει, επαιτώντας, λίγα χρήματα από τον Φερλάτσο.

Αίσθηση προκάλεσε ότι ενώ πολλοί κάτοικοι της Τσιβιτανόβα τράβηξαν την σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, κανείς δεν παρενέβη για να σταματήσει την δολοφονική βία του 32χρονου.

A disabled black man was killed in broad daylight in Italy.

The murderer was inspired by racist, anti-black, anti-immigrant manifestos that rhyme w 🇮🇹 right wing talking points.

Salvini & Meloni are spreading dangerous racist lies like replacement theory. pic.twitter.com/JevSlQykm5