Κιμ Καρντάσιαν: «Πάντα ένιωθα ότι είχα το σύνδρομο της Στοκχόλμης με τον Κάνιε Γουέστ»

«Πάντα ένιωθα πολύ άσχημα, πάντα τον προστάτευα και ήθελα να τον βοηθήσω. Έλεγα ότι έπρεπε να το παλέψω περισσότερο ή  ότι μπορούσα να βοηθήσω» εξομολογήθηκε η 45χρονη στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν των «The Kardashians»

Φωτ. Κιμ Καρντάσιαν / EPA
Ο νέος κύκλος της 7ης σεζόν των «The Kardashians» στο Hulu ξεκίνησε, με την Κιμ Καρντάσιαν να προχωρά σε εξαιρετικά προσωπικές αποκαλύψεις για το διαζύγιό της.

Στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν, η Κιμ Καρντάσιαν χαρακτήρισε την κατάσταση της σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ, ως «τόσο γ@μ@@@α λυπηρή».

Αναλυτικότερα, η 45χρονη βρισκόταν ανάμεσα στα γυρίσματα της σειράς «All’s Fair», όταν μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

«Δεν είχα ψωρίαση από τότε που χώρισα, και μόλις τώρα άρχισε να επανεμφανίζεται», αποκάλυψε, λέγοντας πως πρόσφατα η σχέση τους είχε αρκετές εντάσεις. «Εννοώ, έχω πάλι ψωρίαση. Ένιωσα περισσότερο στρες, μάλλον επειδή έπρεπε να προστατεύσω με κάθε τρόπο ό,τι είχα να προστατέψω», συμπλήρωσε.

Σε ένα προσωπικό αποκαλυπτικό μονόλογο, όταν ρωτήθηκε τι σκέφτεται όταν βλέπει απρόβλεπτη συμπεριφορά από τον Κάνιε Γουέστ, απάντησε πως«όλοι γύρω μπορούν να το διαχειριστούν, αλλά εγώ πρέπει να προστατέψω τα μωρά μου».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των παιδιών τους, αποκαλύπτοντας πως πρόσφατα ένα από αυτά άκουσε για κάποιες από τις συμπεριφορές του πατέρα τους.

«Θα μάθουν κάποια πράγματα. Θα μεγαλώσουν, θα δουν. Οπότε η δουλειά μου ως μητέρα είναι απλώς να διασφαλίσω πως όσο αυτή η συμπεριφορά συμβαίνει, είναι προστατευμένα», συμπλήρωσε.

Αναλογιζόμενη τη σχέση της με τον ράπερ και την απόφασή της να χωρίσουν, η Κιμ παραδέχτηκε πως «πάντα ένιωθε ότι είχε λίγο το σύνδρομο της Στοκχόλμης».

«Πάντα ένιωθα πολύ άσχημα, πάντα τον προστάτευα και ήθελα να τον βοηθήσω. Έλεγα ότι έπρεπε να το παλέψω περισσότερο ή  ότι μπορούσα να βοηθήσω, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που δεν ένιωσα αυτή την προσωπική ευθύνη. Είναι τόσο γ@μ@@@α λυπηρό», εξομολογήθηκε για την κατάσταση που υπάρχει πλέον ανάμεσά τους.

Με πληροφορίες από PEOPLE

