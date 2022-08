Καναδάς: Φραστική επίθεση στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης- Τριντό: Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό καταδίκασε σήμερα τη φραστική, υβριστική επίθεση που δέχτηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Κρίστια Φρίλαντ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική παρενόχληση», σημειώνοντας ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

«Βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους του δημόσιου βίου, ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα γυναίκες και Καναδούς που προέρχονται από μειονότητες ή από διαφορετικές κοινοτικές ομάδες, να στοχοποιούνται σχεδόν επειδή ισχυροποιείται η φωνή τους», είπε ο Τριντό στο διάγγελμά του σήμερα.

«Παρατηρούμε μια αντίδραση […] Πρέπει να αναρωτηθούμε τι είδους χώρα είμαστε και τι είδους χώρα θέλουμε να γίνουμε», συνέχισε.

Στο βίντεο του περιστατικού, που αναρτήθηκε στο Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Φρίλαντ πλησιάζει στο ασανσέρ σε ένα κτίριο του δημαρχείου της πόλης Γκραντ Πρέρι, στην Αλμπέρα, όταν ένας άνδρας αρχίζει να της φωνάζει.

«Τι στο διάολο κάνεις στην Αλμπέρα;» ακούγεται να λέει ενώ εκείνη έμπαινε στο ασανσέρ. Την αποκάλεσε «προδότρια» και την εξύβρισε χυδαία. Το βίντεο έχει εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις.

Η Φρίλαντ γεννήθηκε στην Αλμπέρτα και έκανε περιοδεία στην επαρχία αυτή, για να συναντηθεί με αξιωματούχους, επιχειρηματίες και εργαζόμενους. «Αυτό που συνέβη χθες ήταν λάθος. Κανείς, πουθενά, δεν πρέπει να είναι αναγκασμένος να ανέχεται απειλές και εκφοβισμούς» έγραψε το Σάββατο στο Twitter.

Καναδοί πολιτικοί απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν τη φραστική επίθεση.

Το περιστατικό αυτό είναι το τελευταίο μιας σειράς λεκτικών επιθέσεων εναντίον γυναικών στον Καναδά – μεταξύ των θυμάτων ήταν ακτιβίστριες και δημοσιογράφοι. Μια ομάδα ρεπόρτερ δημοσιοποιεί εδώ και εβδομάδες ιδιωτικά και ανώνυμα μηνύματα που λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα οποία περιέχουν απειλές βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και μισογυνιστική φρασεολογία.

Το βίντεο περιέχει υβριστική φρασεολογία:

