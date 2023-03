Καναδάς: Έφηβος πυροβόλησε τη μητέρα του, σκότωσε δύο αστυνομικούς και αυτοκτόνησε

Έφηβος στον Καναδά πυροβόλησε τη μητέρα του, σκότωσε δύο αστυνομικούς και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ο 16χρονος τραυμάτισε τη μητέρα του το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι τους στο Έντμοντ, στην επαρχία Αλμπέρτα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο δέχθηκαν πυρά από τον δράστη με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους.

Ο Dale McFee, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, ενημέρωσε πως ο νεαρός έστρεψε τη συνέχεια στο όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η μητέρα του νοσηλεύεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί που έχασαν τις ζωές τους ήταν 35 και 30 ετών, με τον έναν μάλιστα να περιμένει τη γέννηση του παιδιού του.

«Δεν μπορώ να εκφράσω το πόσο θλιμμένοι είμαστε για την απώλειά τους» επεσήμανε ο McFee.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Κάθε μέρα, αστυνομικοί βάζουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο για να κρατήσουν τους πολίτες ασφαλείς. Τα νέα για τη δολοφονία των δύο αστυνομικών στο Έντμοντ μας υπενθυμίζουν αυτή την πραγματικότητα».

Every day, police officers put themselves in harm’s way to keep people safe. The news that two @EdmontonPolice officers have been killed in the line of duty reminds us of that reality. I’m sending my condolences to the officers’ loved ones and colleagues – we’re here for you.