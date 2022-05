Καμίλ Βάσκες, η δυναμική δικηγόρος του Ντόνι Ντεπ που λατρεύουν τα social media

Η δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ οδεύει προς το τέλος της, αλλά οι ειδήσεις είναι συνεχείς και οι πρωταγωνιστές εναλλάσσονται.

Μεταξύ των ατόμων που έχουν τραβήξει τα βλέμματα είναι η Καμίλ Βάσκες, η δικηγόρος του ηθοποιού.

Ο Ντεπ μήνυσε την πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση όσον αφορά σε άρθρο που έγραψε στη Washington Post και στο οποίο χαρακτήριζε τον εαυτό της ως «δημόσιο πρόσωπο που αντιπροσωπεύει την ενδοοικογενειακή βία». Τ'όνομα του Ντεπ δεν αναφερόταν, ωστόσο οι ισχυρισμοί της Χερντ του κόστισαν πολλές δουλειές.

Η Βάσκες έχει προκαλέσει εντύπωση λόγω της δυναμικής στάσης της και των πολλών και εύστοχων ερωτήσεών της.

Ανέλαβε την εξέταση της Χερντ και την πίεσε για αρκετά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού της ότι τα ναρκωτικά και το αλκοόλ μετέτρεψαν τον Ντεπ σε «τέρας» που γινόταν βίαιος μαζί της.

«Ποιος ήταν το πραγματικό τέρας σε αυτή τη σχέση, κα Χερντ;» ρώτησε η Βάσκες.

«Ήταν ο μισός Τζόνι. Όχι ολόκληρος. Ο άλλος μισός είναι υπέροχος και όμορφος και ο άνθρωπος που αγάπησα» απάντησε η ηθοποιός.

Η δικηγόρος εργάζεται στο γραφείο Μπράουν Ρούμπνικ και κατάγεται από την Καλιφόρνια.

Ειδικεύεται σε υποθέσεις δυσφημίσεων, αλλά έχει πείρα και σε συμβόλαια, αδικοπραξίες που σχετίζονται με επιχειρήσεις, και επικοινωνιακές στρατηγικές σε καταστάσεις κρίσεων.

Η 37χρονη έχει γίνει «σταρ» στα social media, με τους χρήστες να την επαινούν για τη δουλειά της.

Camille Vasquez is the unrivaled star of the Depp trial. Her measured tone, incisive questions, total command of the facts and clear belief in her client are laudable. #TruthWins

Camille Vasquez will go down in history as one of the most competent and honourable lawyers of this era now that’s an ambassador, a true role model for women. #JusticeForJohnnyDeep