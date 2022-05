Ο Τζόνι Ντεπ αγκαλιάζει την δικηγόρο του μετά το «στρίμωγμα» στην Άμπερ Χερντ

Η δικηγόρος του Τζόνι Ντεπ, Καμίλ Βάσκεζ ολοκλήρωσε την αντεξέταση της Άμπερ Χερντ και οι ερωτήσεις ήταν αρκετά σκληρές, με τον ηθοποιό να την αγκαλιάζει αμέσως μετά.

Η Άμπερ Χερντ βρέθηκε αντιμέτωπη για δύο συνεχόμενες ημέρες με τις πιεστικές ερωτήσεις της Καμίλ Βάσκεζ για όσα έχει ισχυριστεί κατά καιρούς περί κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της.

Όσοι έχουν παρακολουθήσει στενά την δίκη μιλούν για την ψυχραιμία αλλά και την σκληρότητα της Καμίλ Βάσκεζ καθ' όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, που έκανε ένσταση επτά φορές στο δίωρο των ερωτήσεων που έθετε η συνήγορος της Άμπερ Χερντ, Ελέιν Μπρέντεχοφτ, στην 36χρονη εντολέα της.

Μονταρισμένο βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει την Μπρέντεχοφτ να πασχίζει απεγνωσμένα να αναδιατυπώσει τις ερωτήσεις που μπλοκάρει η Βάσκεζ, καθώς η δικαστής κάνει δεκτές τις ενστάσεις της τη μία μετά την άλλη.

Στη δίκη προβλήθηκε μεταξύ άλλων ένα βίντεο που δείχνει την Άμπερ Χερντ να φέρνει τον Τζέιμς Φράνκο στο διαμέρισμα, όπου έμενε με τον Τζόνι Ντεπ, την επόμενη ημέρα ενός καυγά που η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι ήταν η αρχή του τέλους του γάμου τους

Το βίντεο τραβήχτηκε στον ανελκυστήρα του κτιρίου στις 23.00 το βράδυ, αφού η 34χρονη είχε αλλάξει κλειδαριές, και στα πλάνα ο Τζέιμς Φράνκο εμφανίζεται να ακουμπά τρυφερά το κεφάλι του στον ώμο της Άμπερ Χερντ.

Οι ερωτήσεις της Βάσκεζ εστίασαν στη σχέση της 36χρονης με τον Τζέιμς Φράνκο, τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ φέρεται να ζήλευε παθολογικά και αναίτια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, η Άμπερ Χερντ έφυγε σχεδόν αστραπιαία από το δικαστήριο, με χρήστες στα social media να σχολιάζουν πως είναι ασεβής και πως η συμπεριφορά της αποδεικνύει ότι «δεν μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι κανείς δεν της υποκλινόταν».

«Δείχνει πόσο πραγματικά εγωίστρια είναι, δεν νοιάζεται για κανέναν εκτός από τον εαυτό της», σχολίασε κάποιος άλλος.

Η θερμή αγκαλιά του Τζόνι Ντεπ στην δικηγόρο του

Μετά το πέρας της διαδικασίας, η Καμίλ Βάσκεζ, χαμογελαστή και κεφάτη αγκάλιασε τον επικεφαλής δικηγόρο της νομικής ομάδας του Τζόνι Ντεπ, και στη συνέχεια δύο φορές τον 58χρονο ηθοποιός που της έσφιξε επίσης το χέρι.

Την ίδια στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο η Καμίλ Βάσκεζ αντιμετώπισε την Άμπερ Χερντ στο δικαστήριο έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο Twitter, με φανς του Τζόνι Ντεπ να την αποθεώνουν, αποκαλώντας την «βασίλισσα Καμίλ», ενώ κάποιοι πρότειναν μέχρι και να αντικαταστήσει την Άμπερ Χερντ στο Aquaman 2.

Camille Vasquez’s poise, confidence and skill is something to behold. It’s why she is queen 👑 and #AmberTurd 💩 is being exposed for the liar and abuser she is. I hope #amberheardisapsychopath suffers more consequences than just monetary for her perjury. — Vibrantankles (@Vibrantankles) May 17, 2022

Amber: Record doesn't seem to be documenting anything.



Camille: Probably because there was nothing to document. 👑🔥



#CamilleVasquez #JohnnyDeppVsAmberHeardTrial pic.twitter.com/HU3rYKb1pi — Karan Bisht (@NavalBisht95) May 18, 2022

«Σε έναν κόσμο γεμάτο με Άμπερ Χερντ, γίνε Καμίλ Βάσκεζ», είναι ένα χαρακτηριστικό tweet που αντανακλά τα συναισθήματα των υποστηρικτών του Τζόνι Ντεπ.

“In a world of Amber Heards, be a Camille Vasquez.” — Angela Cole (@angelalvspandas) May 18, 2022

Ωστόσο υπάρχουν, φυσικά, πολλοί που υποστηρίζουν την Άμπερ Χερντ, κατηγορώντας παράλληλα την δικηγόρο του Τζόνι Ντεπ για «μισογυνισμό» και «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά», αν και πολλά θύματα κακοποίησης τόνισαν πως ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η κακοποίηση δεν έχει φύλο και πως δεν πρέπει να υποθέτουμε πάντα ότι κακοποιούνται μόνο οι γυναίκες.

that woman made this claim with absolutely no evidence. the way she snickers at the end makes me so angry. Camille Vasquez is extremely unprofessional,condescending and misogynistic. #IStandWithAmberHeard https://t.co/O6V6xozLin — 𝐋𝐚𝐧𝐚 (@heardwilde) May 17, 2022

Unlike Camille Vasquez I refuse to be misogynistic by assuming a woman is having an affair with a man bc of an embrace (the way she implied with Amber & Franco). I won’t even point out that Johnny got her this job 😶. All I’ll say is that this seems unprofessional. pic.twitter.com/DGNjSgqDM0 — IBelieveAmberHeard (@exiled_Lover) May 18, 2022