ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Καλιφόρνια: Η στιγμή που πυροσβέστες σώζουν κουτάβι που εγκλωβίστηκε σε καλάμια μετά από πλημμύρα

Το θηλυκό κουτάβι βάρους 8,6 κιλών ήταν κρύο αλλά «κατά τα άλλα, δεν έπαθε τίποτα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΚΟΥΤΑΒΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Facebook Twitter
0

Ένα κουτάβι εγκλωβίστηκε σε καλάμια μετά από πλημμύρα στη Νότια Καλιφόρνια και πυροσβέστες το βοήθησαν.

Η στιγμή που πυροσβέστες σώζουν το κουτάβι που εγκλωβίστηκε στα καλάμια, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια σπάνιας καταιγίδας τον Οκτώβριο στη Νότια Καλιφόρνια.

Το βίντεο δείχνει τον πυροσβέστη της κομητείας Βεντούρα να κατεβαίνει μια σκάλα για να φτάσει στο σκυλί, το οποίο είχε κολλήσει σε καλάμια στην άκρη ενός καναλιού, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το θηλυκό κουτάβι βάρους 8,6 κιλών ήταν κρύο αλλά «κατά τα άλλα, δεν έπαθε τίποτα», ωστόσο δεν είχε κάποια ταυτότητα κατοικιδιού στο κολάρο ούτε μικροτσίπ.

Ο ιστότοπος των Υπηρεσιών Ζώων της Κομητείας Βεντούρα αναφέρει ότι το περίπου 3 ετών σκυλί διαμένει στο Καταφύγιο Ζώων Καμαρίγιο, θα δοθεί για υιοθεσία εάν δεν ταυτοποιηθούν και βρεθούν οι ιδιοκτήτες του.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Διεθνή / Από τις ισραηλινές φυλακές στη νέα γενιά της Χαμάς - Οι απελευθερωμένοι διαμορφώνουν το μέλλον της Παλαιστίνης

Η απελευθέρωση 4.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ, σε αντάλλαγμα για ομήρους της Χαμάς, αναζωπυρώνει τη σύγκρουση στη Γάζα και αναδεικνύει πώς οι ισραηλινές φυλακές έχουν εξελιχθεί σε «σχολείο» νέων ηγετών της παλαιστινιακής αντίστασης
LIFO NEWSROOM
Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Διεθνή / Μαρουάν Μπαργκούτι: Ο «Μαντέλα των Παλαιστινίων» ξυλοκοπήθηκε από Ισραηλινούς φρουρούς – Φόβοι για τη ζωή του

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι, πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης, ξυλοκοπήθηκε στη φυλακή από Ισραηλινούς φρουρούς - Η οικογένειά του φοβάται για τη ζωή του, ενώ η διεθνής κοινότητα ζητά εξηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Διεθνή / Κλιμακώνεται η κρίση στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δίνει «λευκή επιταγή» στη CIA και μιλά για πιθανά «χερσαία πλήγματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, προκαλώντας οργή του Νικολάς Μαδούρο και φόβους για νέα κρίση στη Λατινική Αμερική
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Διεθνή / Τουρκία: Κατασχέσεις με πολιτικό υπόβαθρο προκαλούν ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο

Η Τουρκία βλέπει κρατικές κατασχέσεις επιχειρήσεων, με το TMSF να ελέγχει πλέον πάνω από 1.000 εταιρείες, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για πολιτικά κίνητρα και επιπτώσεις στην οικονομία εν όψει των εκλογών του 2028
LIFO NEWSROOM
Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Διεθνή / Ερντογάν: «Εντοπίσαμε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο»

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι το πεδίο περιέχει δέκα από τα δεκαεπτά γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, υλικά ζωτικής σημασίας για την αμυντική βιομηχανία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  και τη διαστημική τεχνολογία
LIFO NEWSROOM
Το Λονδίνο έγινε παγκόσμιο κέντρο κλοπής κινητών τηλεφώνων - Τώρα ξέρουμε γιατί

Διεθνή / Το Λονδίνο έγινε παγκόσμιο κέντρο κλοπής κινητών τηλεφώνων - Τώρα ξέρουμε γιατί

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κλιμακώνει τις επιχειρήσεις κατά της κλοπής κινητών, αποκαλύπτοντας παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα που χρησιμοποιούν e-bikes και καταστήματα μεταχειρισμένων τηλεφώνων για να εξάγουν χιλιάδες κλεμμένα iPhone στο εξωτερικό
LIFO NEWSROOM
Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Διεθνή / Ο Μακρόν παραδέχεται λάθος και αναζητά πολιτική σταθερότητα

Ο Εμανουέλ Μακρόν «παγώνει» την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση συντάξεων για να στηρίξει τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, προσπαθώντας να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης και την πολιτική κρίση στη Γαλλία πριν τις εκλογές του 2027
LIFO NEWSROOM
 
 