Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρά και έντονα φαινόμενα

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της για την πορεία της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται στη χώρα, προχώρησε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας στη χώρα, το οποίο θα φέρει ισχυρά φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Η ΕΜΥ στο δελτίο της εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για σήμερα και αύριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έρχονται μεγάλης έντασης αλλά και διάρκειας φαινόμενα.

Από σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ παράλληλα, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

Στην Ήπειρο

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Τέλος, την Πέμπτη τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα και θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.