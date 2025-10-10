ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιβεβαιώθηκε το πρώτο υβρίδιο σκύλου-λύκου στην Ελλάδα

Η ανακάλυψη προέκυψε κατά τη διάρκεια ερευνών που περιλάμβαναν 50 δείγματα λύκων από την ηπειρωτική Ελλάδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στη χώρα μας είναι γεγονός. Την ανακάλυψη επιβεβαίωσε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», η οποία έκανε λόγο για ένα νέο είδος λύκου που εντοπίστηκε στο ελληνικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης, το ζώο προέρχεται από διασταύρωση λύκου και σκύλου, με γενετική σύσταση 45% λύκος και 55% σκύλος, όπως έδειξαν οι αναλύσεις DNA.

«Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη γενετική καταγραφή τέτοιου είδους στην Ελλάδα», δήλωσε η βιολόγος της «Καλλιστώ» Αιμιλία Ιωακειμίδου, μιλώντας σε συνέδριο στην Αθήνα.

Η ανακάλυψη προέκυψε κατά τη διάρκεια ερευνών που περιλάμβαναν 50 δείγματα λύκων από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το phys.org, υβρίδια λύκου-σκύλου έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο οι γενετικές αναλύσεις δείχνουν ότι τέτοια περιστατικά είναι πολύ πιο σπάνια απ’ όσο αρχικά πιστευόταν.

Η κοινή ιστορία λύκου και σκύλου

Τα εξημερωμένα σκυλιά προέρχονται από έναν στενό συγγενή του γκρίζου λύκου, με τη διαδικασία εξημέρωσης να τοποθετείται χρονικά πριν από 40.000 έως 15.000 χρόνια. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να διαφωνεί για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η σχέση.

Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες υποστηρίζει ότι οι λύκοι πλησίαζαν ανθρώπινους οικισμούς αναζητώντας τροφή και σταδιακά εξημερώθηκαν.

Μια άλλη, πιο πρόσφατη θεωρία, προτείνει ότι οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες της προϊστορικής εποχής πήραν μικρά λυκόπουλα και τα εκπαίδευσαν, οδηγώντας έτσι στην εξέλιξη του σημερινού σκύλου.

