Καλιφόρνια: Βγήκε γυμνή από το αυτοκίνητό της και άρχισε να πυροβολεί σε ώρα αιχμής

Μια γυναίκα στην Καλιφόρνια βγήκε από το αυτοκίνητό της γυμνή σε μια από τις πιο πολυσύχναστες γέφυρες της πολιτείας και άρχισε να πυροβολεί σε ώρα αιχμής, το απόγευμα της Τρίτης.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στη γέφυρα Oakland Bay Bridge του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με την τροχαία της Καλιφόρνια. Ένας οδηγός κάλεσε την άμεση δράση για να ειδοποιήσει πως γυναίκα οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό της χωρίς να φορά ρούχα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Αρχικά, η γυναίκα σταμάτησε στη μέση της λωρίδας της, βγήκε από το αυτοκίνητό της ντυμένη, κρατώντας ένα μαχαίρι και άρχισε να φωνάζει στους άλλους οδηγούς, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο και συνέχισε να οδηγεί προς το Όκλαντ, αλλά σταμάτησε ξανά στα διόδια και βγήκε από το αυτοκίνητο, αυτή τη φορά με ένα όπλο και χωρίς ρούχα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η New York Post.

Η γυναίκα άρχισε να πυροβολεί προς τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφάλειας, η γυναίκα φαίνεται να διασχίζει τον δρόμο και να να πυροβολεί στον αέρα, μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και να τη συλλάβουν.

