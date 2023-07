Καλιφόρνια: Ανησυχία για τις μυστηριώδεις κατολισθήσεις- Έχουν καταστραφεί 12 σπίτια

Τρεις ημέρες μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε δώδεκα σπίτια σε πλαγιά στη νότια Καλιφόρνια, η αιτία της καταστροφής του φαινομένου δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα, τη στιγμή που κατοικίες συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους προς το φαράγγι.

Δεκαέξι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τότε που το έδαφος άρχισε να υποχωρεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη συγκεκριμένη πλαγιά στη νότια Καλιφόρνια, στο Ρόλινγκ Χιλς Εστέιτς.

Βίντεο από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες καταγράφει τις εκτεταμένες ζημιές στο Ρόλινγκ Χιλ, μια πόλη 8.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες.

Οι δρόμοι των σπιτιών, που πλέον φαίνονται κατεστραμμένα, έχουν αποκολληθεί εντελώς από την άσφαλτο, ενώ οι στέγες και τα γκαράζ έχουν καταρρεύσει.

Η Τζανίς Χαν, επόπτρια της κομητείας του Λος Άντζελες, στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το Ρόλινγκ Χιλ, χαρακτήρισε τις ζημιές «σοκαριστικές».

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μου είπαν, για να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει», δήλωσε η Τζανίς Χαν στους Los Angeles Times. «Περιμένουμε να πέσουν τα σπίτια» επισημαίνει.

HOMES THREATENED by sliding hillside | FS106 | Pear Tree Ln #RollingHillsEstates | #LACoFD units were on scene monitoring situation. 12 homes evacuated. pic.twitter.com/ruXIhKD82m