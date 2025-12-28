«Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη», λέει το ο Ζελένσκι μετά τις επιθέσεις πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «δεν θέλει την ειρήνη», στον απόηχο ενός σφοδρού κύματος επιθέσεων στο Κίεβο, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε ευθέως τα ρωσικά πλήγματα με τη διπλωματική συγκυρία, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση της Μόσχας στις προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση. Σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι το Κίεβο εργάζεται εντατικά για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο τόνισε πως οι τελικές αποφάσεις εξαρτώνται από τους εταίρους της Ουκρανίας και από το κατά πόσο αυτοί είναι διατεθειμένοι να ασκήσουν πραγματική πίεση στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι ζήτησε αυστηρότερες κυρώσεις, πολιτική απομόνωση της Μόσχας και ενίσχυση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Όπως ανέφερε, μόνο την τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 2.100 drones, περίπου 800 κατευθυνόμενες βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων, με κύριο στόχο, όπως είπε, τον άμαχο πληθυσμό και τις ενεργειακές υποδομές.

Το πιο βαρύ πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν δεκάωρη επίθεση με πυραύλους και drones έπληξε το Κίεβο. Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ σημαντικό μέρος της πόλης και των γύρω περιοχών έμεινε χωρίς θέρμανση λόγω ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο. Νέα πλήγματα ακολούθησαν και το βράδυ του Σαββάτου.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι στοχοποίησε ενεργειακές εγκαταστάσεις που, όπως ισχυρίζεται, εξυπηρετούν τον ουκρανικό στρατό και τη στρατιωτική βιομηχανία. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε εκατοντάδες ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιφέρειες, ανάμεσά τους και στην περιοχή της Μόσχας.

Η ένταση κινητοποίησε και την Πολωνία, η οποία έθεσε σε επιφυλακή μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

These are some of the most active diplomatic days of the year right now, and a lot can be decided before the New Year. We are doing everything toward this, but whether decisions will be made depends on our partners – those who help Ukraine, and those who put pressure on Russia so… pic.twitter.com/GuKwkBM0Nr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025

Ο Ζελένσκι θα ζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ζελένσκι μεταβαίνει στη Φλόριντα για συνομιλίες με τον Τραμπ, όπου αναμένεται να συζητηθεί αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης με αμερικανική διαμεσολάβηση, καθώς και ξεχωριστές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα νέο σχέδιο 20 σημείων, το οποίο παρουσιάζεται ως εξέλιξη παλαιότερου πλαισίου που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο, καθώς θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης δύσκολων ζητημάτων, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας και οι εδαφικές διευθετήσεις. Για την ανατολική Ουκρανία και ειδικά το Ντονμπάς, έχει αναφερθεί ακόμη και στην προοπτική δημιουργίας ελεύθερης οικονομικής ζώνης, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινό έδαφος.

Facebook Twitter Πλήγματα στο Κίεβο πριν τη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ / Φωτ: EPA

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία «δεν δείχνει βιασύνη» για ειρηνική λύση, προειδοποιώντας ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα επιδιώξει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, εμφανίζεται να βλέπει το νέο πλαίσιο ως βάση για περαιτέρω διαπραγμάτευση, σημειώνοντας ότι απαιτείται ακόμη δουλειά για να ολοκληρωθεί. Παράλληλα, είχε επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνάντησης στη Φλόριντα, ζητώντας συντονισμό και «ισχυρές θέσεις», ενώ ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει τη στήριξη Ευρώπης και ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ουκρανία: Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς κατηγορεί βουλευτές για δωροδοκίες