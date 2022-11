«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν»: Το πορνογραφικό tweet του Μασκ για την άρνηση του Τραμπ να γράψει στο Twitter

Πριν μερικές μέρες, ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ έκανε μια ψηφοφορία στον προσωπικό του λογαριασμό για την επιστροφή ή μη του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα με το αποτέλεσμα να είναι υπέρ της επιστροφής.

Έτσι, εδώ και μερικές ώρες ο λογαριασμός του πρώην Αμερικανού προέδρου είναι και πάλι προσβάσιμος με την τελευταία ανάρτηση, ωστόσο, να είναι στις 8 Ιανουαρίου του 2021, μερικές ημέρες μετά την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Παρά το γεγονός ότι ο λογαριασμός του είναι και πάλι προσβάσιμος, ο Τραμπ απάντησε πρόσφατα ότι «δεν ενδιαφέρεται» να τον ξαναχρησιμοποιήσει.

Ο Μασκ απάντησε στον Τραμπ με μια ανάρτηση σεξουαλικού περιεχομένου. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος παρομοιάζεται με μοναχό που προσεύχεται και το Twitter με μια γυναίκα. Στη λεζάντα της φωτογραφίας γράφει: «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν».

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9