Και η Πορτογαλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - «Η μόνη οδός για την ειρήνη»

«Η Πορτογαλία αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ρανγκέλ.

Η Πορτογαλία ακολουθεί τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία και προηγείται άλλων χωρών που ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, σήμερα Δευτέρα.

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι η επίτευξη μιας θεμελιώδους, συνεκτικής και ευρέως αποδεκτής πολιτικής», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ενόψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία αρχίσει αύριο.

«Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, μια ειρήνη που ευνοεί τη συνύπαρξη και τις ειρηνικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.

Ήδη από τα τέλη Ιουλίου, η Λισαβόνα είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης έπειτα από «πολλές επαφές» με εταίρους της και λαμβάνοντας υπόψη «την εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη της σύγκρουσης, στο ανθρωπιστικό επίπεδο και εξαιτίας των επανειλημμένων αναφορών σε ενδεχόμενη προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών», στο Ισραήλ, εξηγούσε τότε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες θα την αναγνωρίσουν σήμερα

Σήμερα Δευτέρα στη Νέα Υόρκη οργανώνεται σύνοδος στην οποία συμπροεδρεύουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, αφιερωμένη στο μέλλον της λύσης των δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού. Κατά τη διάρκειά της- εκτός από Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία- Ανδόρα, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Άγιος Μαρίνος και Γαλλία σκοπεύουν να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης.

Την περασμένη εβδομάδα, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία κείμενο υπέρ του μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης που όμως συμπεριλάμβανε τον αποκλεισμό της Χαμάς. Η Ισπανία, χώρα που γειτονεύει με την Πορτογαλία, αναγνώρισε κράτος της Παλαιστίνης τον Μάιο του 2024, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.

