Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης

Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς και Αυστραλία ανακοίνωσαν σήμερα την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, σε μια συντονισμένη κίνηση που οι ηγέτες τους παρουσίασαν ως βήμα για την αναβίωση της προοπτικής της λύσης των δύο κρατών.

Την αρχή έκανε ο Καναδάς, ακολούθησε η Αυστραλία και λίγο αργότερα το Λονδίνο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τόνισε:

«Μπροστά στη φρίκη που εκτυλίσσεται στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα της ειρήνης και της λύσης δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές και σίγουρο Ισραήλ δίπλα σε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – και σήμερα δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι «η στιγμή για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους έχει πλέον φτάσει». Και πρόσθεσε: «Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα της ειρήνης και της λύσης δύο κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

Ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, είχε προηγηθεί δηλώνοντας: «Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος για Παλαιστίνη και Ισραήλ». Στο ίδιο πνεύμα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, έγραψε ότι η απόφαση είναι μέρος «μιας διεθνούς προσπάθειας για λύση δύο κρατών».

Αντιδράσεις από Ισραήλ και ΗΠΑ

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ήδη αντιταχθεί σε αντίστοιχες κινήσεις άλλων χωρών. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε κατηγορήσει τον Εμανουέλ Μακρόν ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» και είχε χαρακτηρίσει «προδοσία» την πρόθεση της Αυστραλίας να προχωρήσει στην αναγνώριση.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση του Λονδίνου «μία από τις λίγες διαφωνίες» που έχει με τον Στάρμερ. «Θέλουμε πρώτα την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα», τόνισε, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν σχέδια» να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.

Η τοποθέτηση Νετανιάχου για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο πρόσφατος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δημιούργησε τη δυνατότητα της ειρήνης με το Λίβανο και τη Συρία.

«Οι νίκες μας στο Λίβανο έναντι της Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα αφάνταστο παράθυρο ευκαιριών (...), υπάρχει δυνατότητα ειρήνης με τους γείτονές μας στο βορρά», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Διεξάγουμε επαφές με τους Σύρους, υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τη σύναψη ενός συμφώνου ασφαλείας μπορεί να φέρουν αποτελέσματα «μέσα στις ερχόμενες ημέρες».

