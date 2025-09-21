ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»

Σφοδρή αντίδραση μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

LifO Newsroom
Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»
Μπενιαμίν Νετανιάχου/ Φωτ.: EPA
Σκληρή ήταν η πρώτη αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας ότι αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την κίνηση των τριών χωρών «τεράστια επιβράβευση της τρομοκρατίας», ενώ επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος δυτικά του ποταμού Ιορδάνη».

Σε ανακοίνωσή του, τόνισε πως η επίσημη απάντηση του Ισραήλ θα γνωστοποιηθεί μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει την ανάπτυξη εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, αγνοώντας τις διεθνείς πιέσεις.

Η κίνηση Βρετανίας, Καναδά και Αυστραλίας να προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, μετά από δεκαετίες παγώματος της σχετικής διαδικασίας, σηματοδοτεί σημαντική διπλωματική εξέλιξη και ενισχύει τις πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

