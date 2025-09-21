ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα το παλαιστινιακό κράτος

Προϋπόθεση η απελευθέρωση όλων των ομήρων για να ανοίξει πρεσβεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα παλαιστινιακό κράτος Facebook Twitter
0

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης τη Δευτέρα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η έναρξη λειτουργίας γαλλικής πρεσβείας σε παλαιστινιακά εδάφη θα συνδεθεί με την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Την δήλωση έκανε σε συνέντευξή του σε αμερικανικό μέσο, στο πλαίσιο των διπλωματικών εξελίξεων της τελευταίας περιόδου.

Ο Μακρόν υπερασπίστηκε την απόφασή του έναντι επικρίσεων, κυρίως από αμερικανικούς κύκλους, λέγοντας ότι η αναγνώριση δεν αποτελεί «επιβράβευση» της Χαμάς, αλλά αναγνώριση της νομιμότητας του παλαιστινιακού αιτήματος για κρατική υπόσταση. Όπως επεσήμανε, η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική που θέτει όρους και προαπαιτούμενα για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα κριτική προς τη στρατιωτική πολιτική του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και επισήμανε ότι οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν οδηγούν αναγκαστικά στη διαλυση ένοπλων ομάδων, αλλά μπορούν να ενισχύσουν τη ριζοσπαστικοποίηση. Ειδικότερα, χαρακτήρισε προβληματική την πολιτική που, κατά την άποψή του, υπονομεύει την προοπτική των δύο κρατών.

Ο Μακρόν επίσης αναφέρθηκε σε πρόσφατες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, τις οποίες χαρακτήρισε θετικές για την προοπτική ενίσχυσης διοικητικής λογοδοσίας και ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η αναγνώριση θα συνοδευτεί από σαφείς όρους και μηχανισμούς εποπτείας.

Η ανακοίνωση της Γαλλίας ακολουθεί ευρύτερα διπλωματικά βήματα και συζητήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, καθώς και με το ζήτημα της προστασίας των ομήρων και της ασφάλειας των πολιτών στην περιοχή.


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μελόνι για Κερκ: «Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός»

Διεθνή / Μελόνι για Κερκ: «Ήθελαν να τον σταματήσουν επειδή ήταν ελεύθερος, θαρραλέος και ικανός»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός συνέδεσε το περιστατικό με μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, λέγοντας ότι «κάποιοι έχουν γαλουχηθεί με την ιδέα ότι όποιος είναι διαφορετικός από εσένα πρέπει να ανατρέπεται»
LIFO NEWSROOM
Κοσμοσυρροή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο State Farm Stadium

Διεθνή / Κοσμοσυρροή για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο State Farm Stadium

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γκλέντειλ, πάνω από 200.000 άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας της Turning Point USA, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα του σταδίου
LIFO NEWSROOM
«Αυτός είναι ο δρόμος προς τη δικτατορία» καταγγέλει ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Διεθνή / «Αυτός είναι ο δρόμος προς τη δικτατορία» καταγγέλει ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ ζήτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης να κινηθεί εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, λέγοντας «Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο, καταστρέφεται η φήμη και η αξιοπιστία μας»
LIFO NEWSROOM
Κλιμάκωση στη Βαλτική: Γερμανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Διεθνή / Κλιμάκωση στη Βαλτική: Γερμανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την Τρίτη, όπου θα τεθεί και η σοβαρή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία ρωσικά MiG-31 την Παρασκευή
LIFO NEWSROOM
Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ

Διεθνή / Star Wars στους δρόμους της Ουάσινγκτον: Διαδηλωτής ακολουθεί στρατιώτες με το θέμα του Νταρθ Βέιντερ

Ο χρήστης του TikTok ανεβάζει τα βίντεο χαρακτηρίζοντάς τα ως «ειρηνική πράξη διαμαρτυρίας» με στόχο να μην «κανονικοποιηθεί» η εικόνα ένοπλων στρατιωτών στους δρόμους της πρωτεύουσας
LIFO NEWSROOM
 
 