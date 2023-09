ISW: Διορία Πούτιν σε Σόιγκου για να σταματήσει την ουκρανική αντεπίθεση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε στον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού διορία μέχρι τον Οκτώβριο προκειμένου να σταματήσει την ουκρανική αντεπίθεση, αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, επικαλούμενο εσωτερική πηγή.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW): «Μια εσωτερική πηγή του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να έδωσε στον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου προθεσμία ενός μήνα, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, για να βελτιώσει την κατάσταση στα μέτωπα, να σταματήσει τις ουκρανικές αντεπιθέσεις και να ανακτήσουν οι ρωσικές δυνάμεις την πρωτοβουλία».

Ο ισχυρισμός αυτής της εσωτερικής πηγής φέρεται να υποδηλώνει ότι η ρωσική στρατιωτική διοίκηση πιθανότητα θα διατάσσει συνεχείς αντεπιθέσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία με την ελπίδα να υπάρξει κλιμάκωση στην ουκρανική αντεπίθεση, ακόμη και αν αυτό έχει κόστος για τις ρωσικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Η ανάλυση του ISW αναφέρει ότι ο Πούτιν αναγνώρισε για πρώτη φορά την έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης στις 9 Ιουνίου, τονίζοντας δύο βασικά ζητήματα:

- ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν θα επιτύχουν σημαντικά κέρδη λόγω της καλά προετοιμασμένης ρωσικής άμυνας και

- ότι τα ουκρανικά στρατεύματα θα υποστούν μεγάλες απώλειες τόσο προσωπικού όσο και δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού

«Ο Πούτιν και το Κρεμλίνο παρουσιάζουν τις ρωσικές αμυντικές επιχειρήσεις ως σημαντική νίκη στο πεδίο της μάχης και οι επίμονες ρωσικές αντεπιθέσεις επιτρέπουν στο Κρεμλίνο να ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μεμονωμένες νίκες εν μέσω της γενικής έλλειψης προόδου των ρωσικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης σε άλλα σημεία», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι προσπάθειες αυτές είναι πιθανό να επιδιώκουν να υπονομεύσουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στις ουκρανικές δυνάμεις τόσο εντός Ουκρανίας όσο και στη Δύση.

«Ο Πούτιν μπορεί να διέταξε τη ρωσική στρατιωτική διοίκηση να διατηρήσει όλες τις αρχικές θέσεις άμυνας της Ρωσίας για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι οι ουκρανικές αντεπιθέσεις δεν έχουν επιτύχει κανένα τακτικό ή επιχειρησιακό αποτέλεσμα παρά τη σημαντική δυτική υποστήριξη. Ωστόσο, αυτό το επικοινωνιακό εγχείρημα μπορεί να πετύχει μακροπρόθεσμα μόνο εάν οι ρωσικές δυνάμεις μπορέσουν πραγματικά να εμποδίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να διαπεράσουν τις ρωσικές γραμμές και να απελευθερώσουν μεγάλες περιοχές», επεσήμανε το ISW.

Russian President Vladimir Putin has given his Defence Minister Sergei Shoigu until October to stop the Ukrainian counteroffensive, the Institute for the Study of War reports, citing an insider source.



Source: Institute for the Study of War (ISW), citing an insider source pic.twitter.com/ic4TiBHrqz