Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Συρία και Λίβανο - Τέσσερις νεκροί και μεγάλες υλικές ζημιές

Το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης ότι «πολυκατοικία» έγινε στόχος βομβαρδισμού του Ισραήλ στη συνοικία Καφρ Σούσα της Δαμασκού, ενώ επλήγη επίσης στρατιωτική θέση κοντά στη Χομς, όπου, κατά την ίδια πηγή, ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν.

«Περί τις 03:40 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση από (τον εναέριο χώρο) του κατεχόμενου συριακού (υψιπέδου του) Γκολάν και από τον βόρειο Λίβανο, στοχοποιώντας δυο τοποθεσίες στη συνοικία Καφρ Σούσα στη Δαμασκό και στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Χομς», δήλωσε πηγή του SANA στον συριακό στρατό.

«Ένας στρατιώτης» σκοτώθηκε και «άλλοι επτά τραυματίστηκαν», πρόσθεσε η πηγή, κάνοντας ακόμη λόγο για «υλικές ζημιές».

Η επαρχία Χομς γειτονεύει με τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ εντατικοποίησε από την 23η Σεπτεμβρίου τους βομβαρδισμούς του εναντίον της Χεζμπολά, κινήματος που υποστηρίζεται, όπως κι η Συρία, από το Ιράν.

Το SANA δεν έκανε λόγο για θύματα στη Δαμασκό· η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα, έκανε λόγο για «ανθρώπινες απώλειες».

