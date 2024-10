Το Ισραήλ επιδιώκει να εξοντώσει τον ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ; 

Τον Χαμενεΐ και την εξόντωσή του δεν αποκλείεται να επιδιώξει η κυβέρνηση του Ισραήλ, καθώς μαίνεται σε πολλαπλά μέτωπα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μετά την επίθεση εναντίον της κατοικίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανέρχεται στο προσκήνιο το σενάριο της προσπάθειας των εμπλεκομένων να εξουδετερώσουν την ηγεσία των αντιπάλων τους. Στον ένα χρόνο του πολέμου το Ισραήλ δολοφόνησε τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε ενώ φιλοξενούνταν σε -υποτίθεται- ασφαλές καταφύγιο στην Τεχεράνη, σκότωσε τον κρυπτόμενο και θεωρούμενο σαν αόρατο ηγέτη της Χεζμπολάχ Νασράλα και εξολόθρευσε τον στρατιωτικό και φυσικό ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ σε μάχη στη Ράφα.

🚨Netanyahu's response to the drone attack that hit his private residence earlier today: pic.twitter.com/dCm2uJuFMT

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι αντίπαλοι του, δηλαδή η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, το Ιράν και οι Χούτι θέλουν να εξουδετερώσουν η μία πλευρά την ηγεσία της άλλης, ήλθε και η επίθεση του προηγούμενου Σαββάτου στην κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η σύζυγος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Σάρα, είπε ότι η απόπειρα δολοφονίας τους είναι επίθεση σε όλους τους Ισραηλινούς, στον λαό του Ισραήλ, στις αξίες τους και στον τρόπο ζωής τους.

Δεν είναι καθόλου τυχαία η είδηση της απομάκρυνσης του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολλάχ Χαμενεΐ σε άγνωστο ασφαλές καταφύγιο, μετά την είδηση της δολοφονίας του σεϊχη Νασράλα. Ο επιτυχής βομβαρδισμός του καταφυγίου όπου κρυβόταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ από μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ σε βάθος 20 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης σε ενισχυμένο bunker με συμπαγές μπετόν και ο θάνατος του Νασράλα, ήταν ένα γεγονός που τρομοκράτησε την ηγεσία του Ιράν.

The moment when Imam Khamenei entered the Imam Khomeini (ra) Musalla to attend the commemoration ceremony honoring the Mujahid on the path of God, Martyr Sayyid Hassan Nasrallah, and to lead the Friday Prayer pic.twitter.com/HQWZwdIuMO