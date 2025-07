Ισραηλινά πλήγματα σε λιμάνια και πλοίο των Χούτι στην Υεμένη – «Σφοδρή απάντηση» υπόσχονται οι Χούτι

Tο Ισραήλ εξαπέλυσε την Κυριακή το βράδυ εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές σε περιοχές της Υεμένης που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούτι, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις της σιιτικής οργάνωσης με πυραύλους και drones κατά ισραηλινών στόχων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στρατηγικής σημασίας υποδομές, όπως τα λιμάνια Χουνταϊντά, Ρας Ίσα και Αλ-Σαλίφ στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην πόλη Ιμπ. Μεταξύ των στόχων ήταν και το φορτηγό πλοίο Galaxy Leader, το οποίο είχε καταληφθεί από τους Χούτι το 2023 και σύμφωνα με το Ισραήλ χρησιμοποιούνταν πλέον για παρακολούθηση της διεθνούς ναυσιπλοΐας μέσω ραντάρ.

Η ισραηλινή πλευρά χαρακτηρίζει τις επιδρομές «απαραίτητη απάντηση» απέναντι σε έναν εχθρό που «τρομοκρατεί πολίτες και υποδομές», ενώ κατηγορεί τους Χούτι για συνεργασία με το Ιράν στη διακίνηση όπλων μέσω των λιμανιών. Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει ότι οι ενεργειακές υποδομές που βομβαρδίστηκαν χρησιμοποιούνται από τους Χούτι για να υποστηρίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

‼️🇮🇱✈️At this moment, the Israeli Air Force is bombing port infrastructure and Houthi military targets in Yemen.



The airstrikes were preceded by a missile launch toward Israel by the Houthis, followed by an Israeli warning urging the Yemeni population to immediately evacuate…