Νέα επίθεση του Ισραήλ στην Υεμένη - Καταστράφηκε το τελευταίο πολιτικό αεροσκάφος της χώρας

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο κύριο αεροδρόμιο της Υεμένης στην πρωτεύουσα Σαναά, ως απάντηση στην εκτόξευση δύο πυραύλων από τους αντάρτες Χούτι προς το Ισραήλ.

Ο Khaled al-Shaief, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Αεροδρομίου Σαναά, έγραψε στο X ότι η επίθεση κατέστρεψε πλήρως το τελευταίο πολιτικό αεροσκάφος που λειτουργούσε η Yemenia Airways από το αεροδρόμιο.

ISRAEL SMASHED YEMEN AIRPORT - Houthis seem to be for more!



"Houthis, assessing $500 million damage from Israeli strikes on airport, vow response

Truce agreement with US won’t halt missile, drone attacks on Israel"



Khaled al-Shaief, the director of the Sanaa airport, told the… pic.twitter.com/Y9KHT1gTVI