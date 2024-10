Το Ισραήλ ανακάλυψε υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ - «Περιέχει πάνω από 500 εκατ. δολάρια»

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε απόψε ότι ανακάλυψε ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ που περιείχε «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» στο πλαίσιο των επιχειρήσεών του στον Λίβανο εναντίον των οικονομικών συμφερόντων της σιιτικής οργάνωσης.

«Το καταφύγιο τοποθετήθηκε εσκεμμένα κάτω από ένα νοσοκομείο και περιέχει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και χρυσό», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Λιβάνου, αλλά πήγαν για την αποκατάσταση της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πού βρισκόταν ακριβώς αυτή η κρύπτη. «Τα αεροσκάφη της [ισραηλινής] Πολεμικής Αεροπορίας παρακολουθούν την τοποθεσία και θα συνεχίσουν να την παρακολουθούν», είπε ο Χαγκάρι, αναφερόμενος στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας, που θεωρούνται προπύργιο της οργάνωσης.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ