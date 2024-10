Ισραήλ: Persona non grata ο Γκουτέρες - Του απαγορεύτηκε η είσοδος στην χώρα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι απαγορεύει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να εισέλθει στη χώρα λόγω της αποτυχίας του να καταδικάσει "απερίφραστα" τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά της χώρας του.

Λίγο μετά την επίθεση του Ιράν, ο Γκουτέρες καταδίκασε την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στο Ιράν.

«Όποιος δεν μπορεί να καταδικάσει απερίφραστα την αποτρόπαια επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, δεν αξίζει να πατήσει το πόδι του σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο Katz σε δήλωσή του.

«Πρόκειται για έναν Γενικό Γραμματέα που δεν έχει ακόμη καταδικάσει τη σφαγή και τις σεξουαλικές φρικαλεότητες που διέπραξαν οι δολοφόνοι της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ούτε έχει ηγηθεί οποιασδήποτε προσπάθειας για την ανακήρυξή τους σε τρομοκρατική οργάνωση.

Ένας Γενικός Γραμματέας που παρέχει υποστήριξη σε τρομοκράτες, βιαστές και δολοφόνους της Χαμάς, της Χεζμπολάχ, των Χούτι και τώρα του Ιράν -του μητρικού πλοίου της παγκόσμιας τρομοκρατίας- θα μείνει στην ιστορία του ΟΗΕ ως κηλίδα.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους πολίτες του και να διατηρεί την εθνική του αξιοπρέπεια, με ή χωρίς τον António Guterres».

