Πώς το Ιράν μπορεί να παραβίασε την καλύτερη αεράμυνα του κόσμου

Το Ιράν εκτόξευσε την Τρίτη περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, η πλειονότητα των οποίων αναχαιτίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ.

Ορισμένοι όμως πέρασαν μέσα από πολλαπλά στρώματα πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος που υπάρχουν για την υπεράσπιση του Ισραήλ. Πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκαν να δείχνουν φωτεινές λωρίδες να συντρίβονται στο έδαφος και τις ζημιές που προέκυψαν από τα πλήγματα. Αυτό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το αν το Ιράν είχε νικήσει με επιτυχία ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα αεράμυνας στον κόσμο.

The Iron Dome Is Failing to Stop Iran's Missiles



