Ισραήλ: Παράνομη η επιλογή του νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ από τον Νετανιάχου, λέει η γενική εισαγγελέας

Η επιλογή του υποστράτηγου Νταβίντ Ζίνι ως νέου επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ, από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «παράνομη και αθέμιτη» δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ σε επιστολή της προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Η απόφασή σας όσον αφορά τον υποστράτηγο Ζίνι, που ελήφθη σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της απόφασης, όπως και με τις δικαστικές οδηγίες που είναι σε ισχύ, είναι παράνομη και αθέμιτη», σημειώνει η εισαγγελέας στο έγγραφο αυτό.

Στις 22 Μαΐου, ο Νετανιάχου επέλεξε τον υποστράτηγο Νταβίντ Ζίνι για επόμενο επικεφαλής της Σιν Μπετ. Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη παρά τη νομική γνωμοδότηση της εισαγγελέως προκάλεσε δίνη στην πολιτική τάξη.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening, announced his decision to appoint Maj.-Gen. David Zini as the next Director of the Israeli Security Agency (ISA).https://t.co/xIiWnJioRN



Archive photo: Ma'ayan Toaf (GPO) pic.twitter.com/wRwV8AGfSQ