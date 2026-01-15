Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε πλήγματα στον Λίβανο κατά στόχων της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σήμερα πλήγματα κατά στόχων της Χεζμπολάχ σε αρκετά μέρη του Λιβάνου.

«Σε απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός πλήττει στόχους του κινήματος σε αρκετές περιοχές του Λιβάνου», αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

Νωρίτερα, ο στρατός είχε καλέσει τους κατοίκους του χωριού Σοχμόρ, στον νοτιοανατολικό Λίβανο, να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοινώνοντας τα πλήγματα που επρόκειτο να γίνουν.

Η προειδοποίηση εκκένωσης χωριού στον Λίβανο πριν τα ισραηλινά πλήγματα

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, κυρίως του χωριού Σοχμόρ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

«Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί στο εγγύς μέλλον σε τρομοκρατικές στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ προκειμένου να αντιμετωπίσει απόπειρες ανασυγκρότησης των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, οι οποίες απαγορεύονται», πρόσθεσε.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية سحمر

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني… pic.twitter.com/udKqxyMLLz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2026

Παρά την εκεχειρία που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τακτικά να διεξάγει πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, και λιγότερο συχνά, τη Χαμάς.

Στις 8 Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νοτίως του Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. από τα σύνορα με το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας.

Το Ισραήλ είχε κρίνει ότι οι προσπάθειες αυτές συνιστούσαν «μια ενθαρρυντική αρχή» αλλά ότι «δεν ήταν αρκετές».

Μετά τις ανακοινώσεις του στρατού του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, τα περισσότερα βορείως του Λιτάνι -όπου βρίσκεται και το χωριό Σοχμόρ- τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει τότε ότι στόχος του ήταν ένα μέλος της Χεζμπολάχ και οι υποδομές του λιβανέζικου κινήματος.

Με πληροφορίες από Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ

