Ισραήλ: «Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί»

Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Μερικές μόλις ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ο Κατς προειδοποίησε ότι οι πολίτες που επιστρέφουν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν ξανά τα σπίτια τους.

«Οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κατς. «Η ζώνη ασφαλείας έχει εκκαθαριστεί από μαχητές και όπλα, είναι άδεια από κατοίκους και θα συνεχίσει να εκκαθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια», πρόσθεσε.

Ισραήλ: Καταγγελίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον λιβανικό στρατό

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, λίγο αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι όροι της εκεχειρίας προβλέπουν, ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ για να αποτρέψει «σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες» επιθέσεις και θα διατηρήσει μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων κατά μήκος της λιβανικής πλευράς των συνόρων.

Η ζώνη, που ονομάζεται από το Ισραήλ «γραμμή κατά των αρμάτων μάχης» έχει -σύμφωνα με τον Κατς «εκκαθαριστεί από τρομοκράτες και τα όπλα τους». Η αποστολή για την ασφάλεια του υπολοίπου της ζώνης ασφαλείας, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, θα ολοκληρωθεί «είτε μέσω διπλωματίας είτε με επανέναρξη στρατιωτικής δράσης», ξεκαθάρισε.

Τέλος, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, που επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, πιθανότατα να χρειαστεί να φύγουν και πάλι. Συγκεκριμένα, σχετικά με αυτό σχολίασε: «Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ