ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραήλ: «Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο δεν έχει ολοκληρωθεί»

Οι πολίτες που επιστρέφουν στο νότιο τμήμα ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν ξανά τα σπίτια τους, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ

The LiFO team
The LiFO team
Καπνοί μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Μπεντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου / 14 Απριλίου 2026 / EPA/ATEF SAFADI
Η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Μερικές μόλις ώρες μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ο Κατς προειδοποίησε ότι οι πολίτες που επιστρέφουν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν ξανά τα σπίτια τους.

«Οι στρατιωτικοί χερσαίοι ελιγμοί στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ κατέστησαν εφικτή την επίτευξη πολλών στόχων», αλλά η επιχείρηση δεν έχει «ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κατς. «Η ζώνη ασφαλείας έχει εκκαθαριστεί από μαχητές και όπλα, είναι άδεια από κατοίκους και θα συνεχίσει να εκκαθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης σπιτιών σε χωριά της πρώτης γραμμής που έχουν γίνει de facto τρομοκρατικά φυλάκια», πρόσθεσε.

Ισραήλ: Καταγγελίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον λιβανικό στρατό

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, λίγο αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι όροι της εκεχειρίας προβλέπουν, ότι το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ για να αποτρέψει «σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες» επιθέσεις και θα διατηρήσει μια ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων κατά μήκος της λιβανικής πλευράς των συνόρων.

Η ζώνη, που ονομάζεται από το Ισραήλ «γραμμή κατά των αρμάτων μάχης» έχει -σύμφωνα με τον Κατς «εκκαθαριστεί από τρομοκράτες και τα όπλα τους». Η αποστολή για την ασφάλεια του υπολοίπου της ζώνης ασφαλείας, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, θα ολοκληρωθεί «είτε μέσω διπλωματίας είτε με επανέναρξη στρατιωτικής δράσης», ξεκαθάρισε.

Τέλος, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, που επιστρέφουν νότια καθώς τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, πιθανότατα να χρειαστεί να φύγουν και πάλι. Συγκεκριμένα, σχετικά με αυτό σχολίασε: «Αν οι μάχες συνεχιστούν, οι κάτοικοι που επιστρέφουν σε ασφαλή ζώνη θα πρέπει να απομακρυνθούν για να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗ

Διεθνή / Η Ευρώπη «αποφασίζει» για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τους Αμερικανούς: Τι προτείνουν Μακρόν και Στάρμερ

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεση προτεραιότητα, κυρίως με δεδομένες τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις που ο πόλεμος
THE LIFO TEAM
Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ειδήσεις / Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του, Ράμα Ντουάτζι, θα παραστούν στο φετινό Met Gala. Η απόφασή του έρχεται σε μια στιγμή που ο Μαμντάνι επιμένει δημόσια στο κόστος ζωής και στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων.
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΓΚΑΛΟΠ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

Διεθνή / Gallup: Η αύξηση της θρησκευτικότητας στους νέους άνδρες αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των φύλων

Στις ΗΠΑ, το 42% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει ότι η θρησκεία είναι «πολύ σημαντική» για τους ίδιους, ποσοστό αυξημένο αισθητά από το 28% που καταγραφόταν το 2022-2023
THE LIFO TEAM
ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ Χ XCHAT

Διεθνή / Έλον Μασκ: Η X λανσάρει το XChat, μία αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων

Η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης των στιγμιότυπων οθόνης και η αποστολή μηνυμάτων που διαγράφονται αυτόματα μέσα σε λίγα λεπτά
THE LIFO TEAM
 
 