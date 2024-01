Ισραήλ: «Χάγη και ανοησίες» λέει ακροδεξιός υπουργός- Η αντίδραση του Νετανιάχου στην απόφαση

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, φάνηκε να χλευάζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η χώρα του έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Σήμερα, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κάλεσε το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να εμποδίσει κάθε πράξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως και να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Χάγη και ανοησίες», έγραψε στο X ο Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση Ισραηλινού αξιωματούχου μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Λίγη ώρα αργότερα, τοποθετήθηκε δημοσίως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε εξωφρενική την κατηγορία για γενοκτονία.

«Η δέσμευση του Ισραήλ στο διεθνές δίκαιο είναι ακλόνητη. Εξίσου ακλόνητη είναι η ιερή δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και τον λαό μας. Όπως κάθε χώρα, το Ισραήλ έχει εγγενές δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του», υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η άθλια προσπάθεια να στερηθεί το Ισραήλ αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα αποτελεί κατάφωρη διάκριση σε βάρος του εβραϊκού κράτους και δικαίως απορρίφθηκε. Η κατηγορία της γενοκτονίας δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενική και οι αξιοπρεπείς άνθρωποι παντού θα πρέπει να την απορρίψουν», συνέχισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι στη Χαμάς, μια γενοκτονική τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαναλαμβάνοντας ότι την 7η Οκτωβρίου η Χαμάς «διέπραξε τις πιο φριχτές θηριωδίες σε βάρος Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα».

«Ο πόλεμός μας είναι εναντίον των τρομοκρατών της Χαμάς, όχι εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων. Θα συνεχίσουμε να διευκολύνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να προφυλάξουμε τους αμάχους», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας πως η Χαμάς «χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες».

