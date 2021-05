Το Ισραήλ εξοργίστηκε με την Μπέλα Χαντίντ που διαδήλωσε υπέρ των Παλαιστινίων: «Ντροπή σου»

Με σκληρή ανακοίνωση στα social media «απάντησε» το Ισραήλ στη συμμετοχή του διάσημου μοντέλου, Μπέλα Χαντίντ, σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στη Νέα Υόρκη, ενώ οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας μαίνονται.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η στάση του γνωστού μοντέλου, που έχει παλαιστινιακή καταγωγή, ισοδυναμεί με «έκκληση για εξάλειψη του Εβραϊκού κράτους».

«Όταν διασημότητες όπως η Μπέλα Χαντίντ ζητούν να ριχτούν Εβραίοι στη θάλασσα, καλούν σε εξάλειψη του Εβραϊκού Κράτους. Δεν θα έπρεπε να είναι ένα ισραηλινο-παλαιστινιακό ζήτημα. Αυτό θα έπρεπε να είναι ζήτημα ανθρωπιστικό. Ντροπή σου», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Ισραηλινού Κράτους στο Twitter.

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy