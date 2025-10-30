ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γάζα: Το Ισραήλ πραγματοποιεί νέους βομβαρδισμούς - Εύθραυστο και αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας

Οι νέες επιθέσεις αποτελούν τη νεότερη «δοκιμασία» της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: Το Ισραήλ πραγματοποιεί νέους βομβαρδισμούς - Εύθραυστο και αβέβαιο το μέλλον της εκεχειρίας Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Το Ισραήλ πραγματοποιεί νέες επιθέσεις στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Παρά τη δέσμευση για συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης βομβάρδισαν ξανά πλήθος περιοχών του παλαιστινιακού θύλακα, μετά τις φονικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν δέκα αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές ανατολικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας, στα βόρεια.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θάνατοι. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προχώρησε σε «ακριβείς» επιθέσεις εναντίον «τρομοκρατικών υποδομών που αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα» στις περιοχές που εξακολουθεί να κατέχει.

Οι επιθέσεις της Πέμπτης αποτελούν τη νεότερη δοκιμασία της εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Από την Τρίτη έως την Τετάρτη, το Ισραήλ απάντησε στον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη με βομβαρδισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, προκάλεσαν τον θάνατο 104 ανθρώπων.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση ενόπλων σε περιοχή εντός της λεγόμενης «κίτρινης ζώνης», από την οποία τα στρατεύματά του είχαν αποσυρθεί βάσει της εκεχειρίας, με τη Χαμάς να αρνείται την κατηγορία.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με 26 μαχητές που, όπως υποστηρίζει, αποτέλεσαν στόχους των επιθέσεων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ αυτών και έναν διοικητή της Χαμάς, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο.

Η κυβερνητική υπηρεσία ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα απάντησε ότι η λίστα αποτελεί μέρος μιας «συστηματικής εκστρατείας παραπληροφόρησης» που στόχο έχει να συγκαλύψει «εγκλήματα εναντίον αμάχων στη Γάζα».

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Διεθνή / Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων - Ανατροπή στην επί δεκαετίες πολιτική των ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων - Ανατροπή στην επί δεκαετίες πολιτική των ΗΠΑ

Πώς οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ μελετούν την επιστροφή στις πυρηνικές δοκιμές, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την παγκόσμια ασφάλεια και τι σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ξεκληρίστηκε οικογένεια από την κατάρρευση του κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη - Διασώθηκε 18χρονη

Διεθνή / Ξεκληρίστηκε οικογένεια από την κατάρρευση του κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη - Διασώθηκε 18χρονη

Στη Λύβισσα της Τουρκίας ένα επταώροφο κτήριο κατέρρευσε αιφνιδίως, αφήνοντας πίσω του νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη οικογένειας, ερωτήματα για την ασφάλεια των κατασκευών, και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων
LIFO NEWSROOM
Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Διεθνή / Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Μια 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη νήσο Λίζαρντ αφού το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν - Έρευνα διεξάγεται για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τις ευθύνες του πληρώματος
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών λέει ότι θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Διεθνή / Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Ο Μοχάμεντ Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Διεθνή / Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Tα εργοστάσια της BMW, της Fiat, της Peugeot και της Volkswagen λειτουργούν πλέον «με τα τελευταία αποθέματα», αφού τα αποθέματα ημιαγωγών εξαντλούνται μετά την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Διεθνή / Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός»
LIFO NEWSROOM
 
 